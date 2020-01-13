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Hesap kavgasında müşterisini öldüren restoran sahibi tutuklandı
Konya'da bir restorandaki silahlı kavgada hesaba itiraz eden müşterisini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan restoran sahibi tutuklandı
|13 Ocak 2020 18:35
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Konya'da bir restorandaki silahlı kavgada hesaba itiraz eden müşterisini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan restoran sahibi tutuklandı.
Silahlı kavgada yaralanan şüpheli İsmail D (39), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Olay
9 Ocak'ta, Selçuklu ilçesindeki bir restoranda iddiaya göre hesabı ödemeden çıkmak isteyen Bekir D. (24) ile restoranın işletmecisi İsmail D. arasında tartışma çıkmıştı.
Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, İsmail D'nin ateş ettiği Bekir D. kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, omzundan yaralanan İsmail D, tedavi altına alınmıştı.
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