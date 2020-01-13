Bakan Çavuşoğlu: Hafter yarına kadar süre istedi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hafter tarafı (Libya ateşkes mutabakatını imzalamak için) yarın sabaha kadar süre istedi
|13 Ocak 2020 18:57
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