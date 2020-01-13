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THY personeli öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı

Kahramanmaraş'ta, Türk Hava Yolları (THY) pilotu ve kabin memuru, öğrencilere mesleki tecrübelerini aktardı.
 13 Ocak 2020 19:02
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THY personeli öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı

Kahramanmaraş'ta, Türk Hava Yolları (THY) pilotu ve kabin memuru, öğrencilere mesleki tecrübelerini aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) ve Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) üyelerince, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında havacılık alanındaki meslekler öğrencilere tanıtılıyor.

Gelişen havacılık sektörüne yönelik farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine destek olmak amacıyla 21 ilde gerçekleştirilecek eğitimin 16 Ocak'ta tamamlanacağı belirtildi.

Programın Kahramanmaraş ayağı, merkez Dulkadiroğlu ilçesi 5 Nisan İlkokulunda yapıldı. Programda THY personeli, öğrencilere meslekleriyle ilgili bilgi verdi, soruları cevapladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, yaptığı konuşmada, çocukların havacılık mesleğiyle ilgili bilgi almalarına katkı sağlayan programa emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz her kurumumuzla gurur duyuyoruz. Dünyanın her tarafında göğsümüzü kabartan, ülkemizin bir markası var. Türk Hava Yolları hakikaten, tartışmasız bir inci ve bir numaradır." diye konuştu.

Pilot Serhat Furkan Menteş ise pilot olmak isteyenlerin öncelikle üniversite eğitimi almaları gerektiğini belirterek, "İyi derecede İngilizce de bilmeniz gerekiyor. Sağlığınıza her zaman dikkat etmeniz, yararlı besinler tüketmeniz, sıkı çalışmanız gerekir. Tüm bu adımları tamamladıktan sonra THY Uçuş Akademisi sınavına hazırlanıp, burslu olarak pilotaj eğitimi alabilirsiniz. Umuyorum ki gelecekte o koskoca uçakları aranızdan birisiyle uçurur, farklı dünyaları hep birlikte keşfetme fırsatı buluruz." ifadelerini kullandı.

Kabin memuru Sevil Çakır da mesleğinin detaylarını ve uçak içerisinde neler yaptıklarını öğrenciler ile paylaştı.

- "Yukarıda bazen doktor, bazen hemşire oluyoruz"

En önemli görevlerinin yolcuları gidecekleri yere güvenli şekilde ulaştırmak olduğunu anlatan Çakır, şöyle devam etti:

"Uçakta ilk yardım görevimiz var. Bunların eğitimlerini alıyoruz. Çok yükseklerde uçuyoruz ve yolcularımız hastalanabiliyor. Yukarıda bazen doktor, bazen hemşire oluyoruz. Çok acil durumlar gelişiyor, örneğin küçük bir yangın çıkabiliyor. Orada itfaiyeci oluyoruz ve yangını söndürüyoruz. Kabin memurları olarak çok iyi iletişimimizin olması ve iyi derece İngilizce bilmemiz gerekiyor."

Program kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 50'şer kız ve erkek öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Pilot Menteş ve hostes Çakır'ın uçak içerisinde yaptıkları anonsları öğrenciler için seslendirmelerinin ardından program sona erdi.
Anadolu Ajansı
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