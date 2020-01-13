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Silivri depremini bildi, yeni uyarılarda bulundu

>Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi iki saat önce sosyal medyada yaptığı yayında tahmin eden Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, beklenen Marmara depreminden önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 6 ve üzerinde bir deprem olacağını iddia etti.
 13 Ocak 2020 19:22
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Silivri depremini bildi, yeni uyarılarda bulundu

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi iki saat önce sosyal medyada yaptığı yayında tahmin eden Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, beklenen Marmara depreminden önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 6 ve üzerinde bir deprem olacağını iddia etti.

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün saat 16.37'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Çok sayıda vatandaşın sokağa döküldüğü deprem öncesinde sosyal medya sayfasından canlı yayın yapan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut ise iki saat öncesinden deprem olacağını söyleyerek tahminin paylaştı. Yakut, yayında "Sabah 06.28 itibariyle Tekirdağ-Güzelköy açıkları Marmara Denizi'nde şuana dek 53-54 tane sisteme yansıyan depremler oldu. Bu da ister istemez sisteme girip de bakan arkadaşları korkuttu. Bizim de dikkatimizi çekti. Geçen videoda da paylaştım. Marmara'nın Batı ucu özellikle Saros Körfezi arasında bir aktif alan olduğunu. Buralarda kırılmanın olabileceğini, belki 5'e varan depremler çıkabilir demiştim. Görünen şu ben daha büyük bir deprem 5.8 gibi bir deprem beklemiyorum ama 4, 4.5, belki 5'e yakın aniden olsa da o bölgede şaşırmam. Güzelköy Marmara Adası açıkları dediğimiz alanın arasındaki 17 kilometrelik segment üzerinde bir canlanma olabilir" diyerek sosyal medyadan uyarılarda bulunmuştu.

Daha önce de çok sayıda depremi tahmin etti

Daha önce de çok sayıda yerel ve ulusal depremi tahmin ettiğini belirten Ahmet Yakut, "Bodrum depremini insanlarla sosyal medyadan paylaşmıştım. 15 gün önceden oradaki insanlara 6.8 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini söylemiştim, akabinde Bodrum depremi meydana geldi. Çanakkale Ayvacık, Midilli açıklarında yaşanan 6.3 büyüklüğündeki deprem, Şili, Endonezya depremleri gibi 48-96 saat önceki periyotlarda insanlarla paylaşmıştım" şeklinde konuştu.

"2020 yılında 6 ya da üzerinde bir deprem Doğu bölgelerimizden gelirse şaşırmam"

Türkiye'nin Doğu bölgesinde deprem yaşanacağını iddia eden Yakut, "2015 yılından beri tezim şudur, 2011 Van depreminden sonra ülkemizde 6 yıllık yıkıcı deprem periyodunu geçtik. Yani 2017 ve 2018'de en geç olması beklenen yıkıcı bir deprem karasal olarak meydana gelmedi. 2020 yılı hem dünya hem de ülkemiz için önemli bir yıl olarak depremsellik açısından belki tarihe geçecek. Bence Batı'dan ziyade özellikle Doğu'ya bakmak lazım. Meydana gelen Endonezya, Çin ya da Uzak Doğu depremleri ve bağlı olduğumuz plakalara baktığımızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bu sene önemli bir rol oynayacağını sismik açıdan görebiliriz. Bu yüzden 2020 yılında 6 ya da üzerinde bir deprem Doğu bölgelerimizden gelirse şaşırmam. Marmara'da tabi ki depremler olacak, İstanbul'da, güneyde, kuzeyde tabi ki depremler olacak, ama deprem bilinciyle yaşamayı bilmedikten sonra depremlere karşı yapacağımız hiçbir şey olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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