Kenan Sofuoğlu, siyaseti bırakıyor

AK Parti Sakarya Teşkilatı, basınla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sofuoğlu, "Ben siyaset yapmak için milletvekili olmadım. Siyasetçi olmak gibi bir hayalim yok" diyerek kendilerini eleştirenlere cevap verdi.

"3 YIL SONRA BENİ BU KİMLİKTE GÖREMEYECEKSİNİZ"

Sürekli kendisine yönelik basında ve sosyal medyada ağır ithamlarda bulunulduğunu belirten Sofuoğlu, "Hiç kimse beni 3 yıl sonra bu kimlikle göremeyecek. Ben görevimin tamamlanmasını bekliyorum'' ifadelerini kullandı.

"BERAT ALBAYRAK BENİ DURDURDU"

Bir buçuk yıllık vekillik sürecinde çok yıprandığını belirten Sofuoğlu, "Seçimden önce ayrılacaktım Berat Albayrak beni durdurdu" ifadelerini kullandı.