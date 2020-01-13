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Türkiye'de en çok hangi dünya liderine güveniyor?

Pew Araştırma Merkezi'nin anketine göre Türkiye'de en çok güvenilen lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olurken, en az güvenilen lider ise ABD Başkanı Donald Trump oldu.
 13 Ocak 2020 19:58
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Türkiye'de en çok hangi dünya liderine güveniyor?

Pew Araştırma Merkezi'nin dünya çapında yaptığı liderlere güven araştırmasına göre, Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en az güvenilen ABD Devlet Başkanı Donald Trump çıktı.

5 LİDERE OLAN GÜVEN SORULDU

ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi'nin uluslararası araştırması kapsamında katılımcılara "dünya meseleleriyle ilgili doğru adımı atma" konusunda ulusal liderlere güven duyup duymadıklarını sordu. Araştırmada farklı ülkelerden katılımcıların, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e olan güveni sorgulandı.

EN GÜVENİLİR PUTİN

Türkiye'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "dünyada doğru işler yaptığına" güvenenlerin oranı yüzde 35 olurken ABD Başkanı Donald Trump için bu oran yüzde 11'de kaldı.

ORTALAMADA MERKEL LİDER

Ocak 2020'de yayımlanan rapora göre, 5 liderden hiçbirinin ortalama uluslararası puanı yüzde 50'yi geçemedi. En yüksek puanı yüzde 46'nın güvendiği Merkel alırken en az güvenilen yüzde 28'le Şi Cinping oldu.

Euronews.com
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