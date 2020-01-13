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Cemevleri ibadethane statüsünde tanınacak

CHP ve İYİ Parti'nin verdiği önerge, AK Parti'lilerin de desteğiyle gündeme alınıp komisyona sevk edildi
 13 Ocak 2020 20:10
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Cemevleri ibadethane statüsünde tanınacak

CHP ve İYİ Parti tarafından cemevlerinin ibadethane statüsünde tanınmasının gündeme alınmasına yönelik verilen teklif İBB Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısı, Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında CHP ve İYİ Parti'nin grup başkanvekillerinin imzasıyla cemevlerinin ibadethane statüsünde tanımlanmasına yönelik gündem teklifi verildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı imzasını taşıyan teklifi CHP'li meclis üyesi Melendiz Dalyan İzgi okudu.

İstanbul'da 93 cemevi bulunduğunu ifade eden İzgi, cemevlerinin ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için cami, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı kamu hizmetlerinden mahrum kaldığını dile getirdi.

Bu durumun anayasanın eşitlik ilkesine uygun olmadığını ve toplumsal yaşamda ayrımcılığa yol açtığını aktaran İzgi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 2014 ve 2016'da verdiği kararlarla cemevlerinin ibadethane statüsünde olduğunu tescil ettiğini kaydetti.

Danıştayın 2017, Yargıtayın ise 2015'te verdikleri kararlarla da cemevlerini ibadethane olarak tanımladığını belirten İzgi, "Bu önergeyle iç ve uluslararası hukukun tescil ettiği üzere cemevlerinin diğer ibadethanelere verilen hak ve hizmetleri eşit olarak almalarına yönelik ibadethane olarak kabul edilmesinin gündeme alınarak Hukuk, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesini arz ederiz." ifadelerini kullandı.

- "İBB Başkanının imzasıyla gündeme alınacak bir konu istismar ediliyor"

Konu üzerine söz alan AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, önergeyle ilgili ibretlik bir tablonun göz önünde olduğunu ifade ederek, İBB Başkanı İmamoğlu'nun geçtiğimiz aylarda konuyu meclis gündemine getireceği yönünde açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Teklifin İBB Başkanının teklifi ile gündeme alınabileceğini belirten Göksu, şunları kaydetti:

"Ne hikmetse şu anda bizim elimizde gündem maddeleri var. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının imzasıyla gündeme alınacak bir konu, sadece ve sadece istismar etmek için -ki CHP her zaman Alevi meselesini istismar etmiştir- gündeme getiriyor. Bu teklifi okuyan arkadaşımızın sağından ve solundan İBB başkanının fotoğrafını göstererek şunu yaptılar: 'Ey başkan sen sözünde durmadın, biz meclis üyeleri olarak getiriyoruz.' Bir belediye başkanının bir imzasıyla gündeme girecek bir konu istismar edilmek üzere buraya getirilmiştir. AK Parti grubu olarak bu gelen konunun gündeme alınarak Hukuk Komisyonunda görüşülmesine müspet oy vereceğiz."

Ek teklif oy birliği ile kabul edilip gündeme alınarak ilgili komisyona havale edildi.
Anadolu Ajansı
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