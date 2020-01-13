Hukuk Politikaları Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı
Hukuk Politikaları Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
|13 Ocak 2020 20:30
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