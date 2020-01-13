İBB Meclisi'nde gergin anlar!
|13 Ocak 2020 20:58
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde haraketli anlar yaşandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın konuşma yaptığı sırada gerginlik yaşandı.
OLAYIN BÜYÜMESİ ENGELLENDİ
Özkan, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada ekonominin kötü olduğuna dair değerlendirme yaparken AK Parti sıralarından tepkiler yükseldi. Bir AK Partili meclis üyesi, kürsüye doğru hareketlenip Özkan'ın üzerine yürüdü. Araya giren diğer AK Partili üyeler olayın büyümesini engelledi.
Özkan kürsüde konuşurken şu ifadeleri kullandı:
"Milyonlarca aile ay başına nasıl getireceğim diye düşünüyor. Vatandaşın mutfağı yanıyor. İnsanlar doğal gazı açmaya korkuyor. Battaniyelerin altında kış geçiriyor ama Saray'ın ruhu duymuyor. Çünkü orada her şey güllük gülistanlık, adeta Lale Devri yaşanıyor. 18 yılın sonunda geldiğimiz nokta maalesef bu. Sansür, çöküş ve duyarsızlık."
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