Bakan Turhan: Kanal İstanbul Projesiyle üç ülke ilgileniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
|13 Ocak 2020 20:50
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Turhan, "Kanal İstanbul Projesi ile Hollandalı, Belçikalı, Fransız firmalar ilgileniyor. Hepsi bu işlerde uzman firmalar" dedi.
KANAL İSTANBUL MALİYETİ
Projenin etüt çalışması iki yıl sürecek. Çıkartılan topraklar, büyük bir havalimanı ve liman yapımında kullanılacak, taş ocaklarının ve kapatılan madenlerin doldurulması için yararlanılacak. Projenin maliyetinin 10 milyar dolar olacağı belirtiliyor.
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