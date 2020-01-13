1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TRT Deutsch test yayınına başladı

TRT, uluslararası haber kanallarına bir yenisini daha ekledi. Almanca dijital haber platformu TRT Deutsch, beta (test) yayınına başladı.
 13 Ocak 2020 21:06
Yazdır
TRT Deutsch test yayınına başladı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT) yapılan açıklamaya göre, merkezi başkent Berlin'de olan TRT Deutsch, başta Almanya olmak üzere Almancanın hakim olduğu ülkelerde tercih edilen, güvenilir ve referans gösterilen bir haber kaynağı olmayı hedefliyor.

Gündemdeki olayları farklı bir perspektiften sunarak madalyonun diğer yüzünü de gösteren haber platformu olacak TRT Deutsch, Batı medyasında kamuoyuna yeteri kadar anlatılmayan birçok konuyu masaya yatıracak, açıklayıcı yayınlarıyla ön yargıları giderecek.

Avrupa'da artan aşırı sağcılık ve İslamofobi'nin karşısında yayınlarıyla duracak kanalın hedef kitlesi, Almanca haber tüketen, üreten kişi ve kurumlar olacak.

"Türk diasporasının sesi olacak"

Platform, Türk diasporasının yanı sıra Alman medyasında yeterince temsil edilmeyen, sesini duyuramayan, etnik kökeninden veya sosyoekonomik durumundan dolayı ayrımcılığa uğrayan Almanların da sesi olacak.

Merkezi Berlin'de bulunan platform tarafından "www.trtdeutsch.com" internet sitesinin yanı sıra sosyal medyada da yayın yapılacak.

Ayrıca platform haber içeriği olarak dijital formatta özgün video, röportaj, kısa belgesel, görsel ve yazılı haberlerle okuyucu ve izleyicilere ulaşacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yürüyen merdivene ceketini kaptıran kişi için seferber oldular
13 Ocak 2020 21:41		 Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor
13 Ocak 2020 21:21
Artvin Valisi, Ümmü Gülsüm'ü makamında ağırladı
13 Ocak 2020 21:14		 Türkiye'nin ilk kadın çilingiri 30 yıldır hizmet veriyor
13 Ocak 2020 20:38
Kadın hareket memuru yolcuları sevdiklerine kavuşturuyor
13 Ocak 2020 20:26		 Sömestir tatili için en keyifli seyahat rotaları
13 Ocak 2020 20:22
Sokakta yaşayan Hasan'ın kanaatkar tutumu takdir topluyor
13 Ocak 2020 20:06		 Kurduğu kaz çiftliğinde taleplere yetişemiyor
13 Ocak 2020 20:02
Baba yadigarı 1996 model Kartal'ı 4x4 cipe çevirdi
13 Ocak 2020 19:46		 Her sabah gönüllü olarak sokakları temizilyor
13 Ocak 2020 19:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:56 - Okulda görevli Ganalı öğretmen İngilizce'yi sevdirdi21:51 - R. Dilmen, Berat Albayrak'ın Ali Koç'a ne söylediğini açıkladı21:46 - Ankara'daki YHT kazasında 2 sanığa tahliye kararı21:41 - Yürüyen merdivene ceketini kaptıran kişi için seferber oldular21:36 - Irak'tan acı haber: 1 asker ve 1 korucu şehit oldu21:31 - Türkiye ve Rusya kalıcı ateşkes için yoğun çaba sarf etti21:26 - İzmir'de 7 cemevi ibadet alanı statüsüne alınacak21:21 - Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor21:16 - Türkiye'nin savunmada 2020'lere bakışı umut veriyor21:14 - Artvin Valisi, Ümmü Gülsüm'ü makamında ağırladı
21:10 - Piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı21:06 - TRT Deutsch test yayınına başladı21:02 - 10 tane ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı20:58 - İBB Meclisi'nde gergin anlar!20:54 - EGM denetimleri sıkı tutuyor! 1462 araca ceza uygulandı20:50 - Bakan Turhan: Kanal İstanbul Projesiyle üç ülke ilgileniyor20:46 - Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor20:42 - Sinop'ta üretiliyor! Dünyanın bir çok ülkesine ihraç ediliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik itibarını zedelememek için açıklamadı, Özdemir ikna oldu
Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı
SGK fark etti... 700 bin kişiyi sahte yolla emekli yaptılar!
Erdoğan, İsmailağa Cemaatini ziyaret etti
MHP'li Enginyurt'tan 'Bakan'ın boğazına yapıştım' açıklaması
MAK Araştırma: AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor
Kamu kurumları için norm kadro çalışması takvimi işliyor
Sağlık Bakanlığı'ndan, 2828 sayılı kanun kapsamında yerleşen adaylar hakkında duyuru
Ali Tezel serbest bırakıldı
Tiyatro ziyaretine bir tepki de İyi Parti'den
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
reçel 4
idal 1
iran'ın yolcu uçağını düşürmesi 2
koezim q10 1
çayı şekersiz içebilmek 1
merih demiral'ın sakatlanması 2
kitap yazmak 2
sigara yakar yakmaz beklenen otobüsün gelmesi 1
kredi kartı taksit sayısı 3 aya düşürüldü 1
avustralya'da develerin keskin nişancılar tarafından öldürülmesi 2
SON İLANLAR
Trabzon Su Kanalizasyon İdaresi 223 personel alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 5 İşçi Alacak
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Konakkuran Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 20 İşçi Alacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Engelli İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam