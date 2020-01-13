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Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor

Düzce Gölyaka Devlet Hastanesinde santral görevlisi görme engelli Kardüz, kurduğu dernek sayesinde 15 görme engellinin ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu olmalarına ve kamu kurumlarında görev almalarına katkı sağladı.
 13 Ocak 2020 21:21
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Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor

Doğuştan görme engelli 60 yaşındaki İsmail Kardüz, azmiyle ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından açıköğretim fakültesi halkla ilişkiler bölümünde 2 yıllık ön lisansını tamamlayarak, açılan sınavda başarı gösterdi, yaklaşık 18 yıl önce Bolu Devlet Hastanesine santral memuru olarak atandı.

Daha sonra memleketi Gölyaka'ya tayin olarak ilçe devlet hastanesinde göreve başlayan Kardüz, engelli bireylerin hayatına dokunmak için ilçede Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğini kurdu.

Derneğin başkanlığını yapan Kardüz, 15 yılda 20 üyeden 15'inin ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimi almasına ayrıca bu kişilerin kamuda görevlendirilmesine katkıda bulundu.

"Yüzlerce telefonu ezbere biliyorum"

İsmail Kardüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi eğitimini tamamlayıp iş sahibi olduktan sonra diğer engelli bireylerin de hayatına dokunmak için dernek kurduğunu söyledi.

Derneği kurduğunda 20 üyesi olduğunu ve bunların 18'inin ilkokul diploması olmadığını anlatan Kardüz, "O dönemde çeşitli girişimlerle bu arkadaşlarımıza kursla okuma yazma öğrettik. Aldıkları belge ilkokul diploması yerine geçti. Bu kursiyerlerimizin peşini bırakmadım, orta ve lise eğitimlerini de dışarıdan bitirmelerini sağladım. İçlerinde üniversite bitirip diploma alanlar var. Bu kursiyerlerimizden 10'u şu anda kamuda çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Bu hem onların hem de bizim gayretlerimizle oldu." diye konuştu.

Kardüz, engelli bireylerin topluma kazandırılması için çalışmalarını sürdürdüğünü, olumlu sonuçlar alınca mutluluk duyduğunu dile getirerek, şunlar kaydetti:

"Engelli bir insanın 'kendimi kurtardım' demesi yetmiyor. Ben böyle yapamadım. Diğer engellilerin de hayatına dokunmak istedim. Onlara da yardımcı olmak istedim. Bir engellinin evde kapanıp kalması çok zor ve acı verici. Bir engelli, iş sahibi olursa ekonomik anlamda bağımsız olur, morali düzgün olur ve hiçbir şekilde de karamsar olmaz."

Çalışma hayatında kendini sürekli yenilediğini belirten Kardüz, "Sesleri tanırım. Sadece hastanedeki mesai arkadaşlarımı değil, ilçeden kim ararsa arasın onları da seslerinden tanıyorum. İl Sağlık Müdürlüğünden arayan, diğer ilçelerdeki hastaneden arayanlar olursa bile seslerden tanıyorum. Bilgisayarı çok kullanmam. Yüzlerce telefonu ezbere biliyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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