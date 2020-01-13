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İzmir'de 7 cemevi ibadet alanı statüsüne alınacak

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, il genelindeki 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesi kararı aldı.
 13 Ocak 2020 21:26
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İzmir'de 7 cemevi ibadet alanı statüsüne alınacak

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, il genelindeki 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesi kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapılan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı Ocak ayı birinci toplantısında, Bornova ilçesinde 2, Aliağa, Bayraklı, Çiğli, Konak ve Selçuk ilçelerinde birer cemevinin imar planlarına ibadet alanı (cemevi) olarak işlenmesine yönelik komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü.

Soyer, cemevlerinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesinin kamu vicdanıyla ilgili olduğunu belirterek, bunun herhangi bir kamu otoritesi tarafından geri çevrilemeyeceğini söyledi.

Rapor hakkında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, bu kararın hukuksal altyapıyla ilgili birtakım sorunları barındırdığını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak kararlarımızı alırken hukuku ön planda tutmalıyız. Bunu kabul etmemiz halinde yarın başka sorunların da doğmasına sebep verebiliriz. Önerge gündemde kalsın, bakanlıktan görüş soralım. Popülist siyasetle adım atmamız ve sonuç almamız zor." dedi.

Oylamada cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

- Menderes'e entegre katı atık yönetim tesisi planlaması

Menderes ilçesinde entegre katı atık yönetim tesisi yapımı planlanmasına ilişkin konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, konunun daha önce de tartışıldığını, bu tesisler hakkında bazı hassasiyetleri geçmişte kendisinin de taşıdığını söyledi.

Soyer, Harmandalı'ndaki katı artık bertaraf tesisinin gelinen noktada bir rahatsızlık vermediğini belirterek, "Bu konuda dünyanın her yerinde çok sayıda örnek var. Viyana'nın merkezinde böyle bir tesis var. Bizim her ilçemiz çok özeldir. Her ilçemizin özellikleri var, sonuna kadar koruyacağız. Bu meseleyi de komisyonlarımız değerlendirecek." diye konuştu.

- Köçer'e saldırıya ortak kınama kararı

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Köçer'e yönelik 11 Ocak'ta gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin, mecliste grubu bulunan 4 partinin ortak bir kınama metni hazırlaması da kabul edildi.

Köçer, mecliste yaptığı konuşmada, başına gelen saldırının planlı olduğunu ifade ederek, "Bu saldırı Çiğli Belediyemize, kurumsal kimliğimize planlı olarak uygulanan bir anlayışın ürünüdür. Dün de bugün de yarın da dik durduk, dik duracağız. Halkımız için sağlam bir belediye anlayışı içinde olacağız. Toplum için siyaset yapacağız. Bize sahip çıktıklarından dolayı meclis üyelerimize teşekkür ederim." dedi.

Dilek ve temenni bölümünde konuşan meclis üyesi Hüsnü Boztepe ile Tunç Soyer arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Anadolu Ajansı
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