Borsa yükselirken, doların düşüşü devam ediyor
|13 Ocak 2020 22:26
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Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 2.01 düşüşle 11.24 düzeyine gerilerken iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi de yüzde 4.37 düşüşle 10.72 düzeyine geriledi.
Gün sonu işlemlerde;
- dolar en düşük 5.8517 lira ve en yüksek 5.8797 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5076 lira ve en yüksek 6.5432 lirayı gördükten sonra, 6.53 - 6.54 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.5920 lira ve en yüksek 7.6722 lirayı gördükten sonra 7.61 - 7.62 lira aralığında hareket ediyordu.
ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmandırdığı dövizler, ABD ile Çin arasında bu hafta imzalanması beklenen ticaret anlaşması ve Ortadoğu'daki jeopolitik tansiyonun azalmasıyla, geçen haftanın son işlem gününde çekildikleri düzeylerde hareket ediyor. Piyasalarda bu hafta, ödemeler dengesi, sanayi üretimi verilerinin yanı sıra Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı izlenecek.
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