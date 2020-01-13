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Tokat Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı

TOKAT Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
 13 Ocak 2020 22:31
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Tokat Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı

TOKAT Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Tokat Belediyesi Sosyal Tesislerinde, Belediye ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu sözleşme imza töreni düzenlendi. 2020 yılı için yüzde 11, 2021 yılı için yüzde 10, bayramlar için ikramiye, sosyal haklar ve enflasyon farklarının uygulanması ifadelerinin de yer aldığı sözleşme karşılıklı olarak imzalandı. Düzenlenen törene, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve Tokat Belediyesi'nde görev yapan işçi personeller katıldı.

Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bizler imar eden, mamur eden bir şeyler ortaya çıkartan bir nefer olarak yıllardan beri beraberce çalışıyoruz. Çalışmaktan elleri nasır tutmuş birçok kardeşimiz var. Belediyenin vizyonu şehrin vizyonudur. Böylesine önem atfettiğimiz kurumumuzda alın teri akıtan değerli kardeşlerimize verdiği hizmetlerden dolayı tek tek teşekkür ediyorum. Daha çok yapılacak iş var. Önemli olan değer katmaktır, verilen görevi layıkıyla yapmaktır. Önemli olan gücümüzün yettiğince bu görevi yerine getirmektir. Peygamberimiz 'İşçinin alın terini kurumadan ödeyin' demiştir. Bize düşen görevimizi en iyi ve layıkıyla yapmak alın terimizi bu şehre akıtmak ve başımızı yastığa koyduğumuzda huzurla uyuyabilmek evlatlarımızın yüzlerine bakabilmektir. Toplu İş Sözleşmemizi hep beraberce imzaladık. Bugüne kadar işçimizin hak ettiği parayı asla geciktirmemeye gayret ettik. Toplu İş Sözleşmemizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Hak İş Konfederasyonu Hizmet İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir, sözleşmede emeği geçen başta Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu olmak üzere, başkan Yardımcılarına, birim müdürlerine ve tüm sendika üyesi emekçilere teşekkür ederek, "Her şeyde olduğu gibi çalışanın hakkının korunması konusunda da Tokat bir ilki, Başkanımız Eyüp Eroğlu döneminde yaşamıştır. Birçok belediye çalışanlarının maaşını, ikramiyesini ödeyemezken hamdolsun Tokat Belediyesi'nin çalışanlarına borcu yoktur. Tüm işçi arkadaşlar adına Başkanımıza teşekkür ediyor, her zaman yanında olduğumuzu beyan ediyorum" diye konuştu.
DHA
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