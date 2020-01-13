ASKİ'den atık su analizlerine online ödeme

SU ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) endüstriyel üretim yapan firmalar için atık su analiz ücretlerinde online ödeme uygulamasını başlattı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, 'Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği' kapsamında kent genelinde endüstriyel atık suyu olan tesisleri denetliyor. Endüstriyel atık sular kanalizasyon sistemine deşarj edilirken, tesislere ait atık sular kanalizasyona deşarj edilmeden önce ASKİ tarafından numune alınarak, kriterlere uygun olup olmadığı analiz ediliyor. Bu kapsama giren tesislerin atık su ruhsat başvuruları ve rutin denetim analizlerini belirli ücret karşılığında gerçekleştiren ASKİ, Ankara'da zamandan tasarruf sağlayan online ödeme uygulamasını başlattı.

Online ödeme kolaylığı için yeni uygulamadan faydalanmak isteyen firmalar analiz ücretlerini, ASKİ mobil uygulaması üzerinden ya da http://www.aski.gov.tr internet adresinden borç sorgulaması yaptıktan sonra kredi kartıyla ödeyebilecek.