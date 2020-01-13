1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Süper Lig'in en çok kazanan hocası kim?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yıllık 18 milyon lira ile Süper Lig'in en çok kazanan teknik direktörü konumunda yer alıyor. Terim'i yıllık 12 milyon lira ile Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı takip ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise yıllık 10 milyon lira kazanıyor.
 13 Ocak 2020 22:46
Yazdır
Süper Lig'in en çok kazanan hocası kim?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün yapılan divan kurulu toplantısında mali tabloya dikkat çekip teknik kadro ve oyuncuların ücretlerinde indirime gideceklerinin sinyalini verdi. Her şeyi UEFA Finansal Fair Play şartlarına göre yaptıklarını belirten Başkan Cengiz'in, "Gerek profesyonel takımımızın ücretlendirilmesi gerekse teknik heyetin ücretlendirilmesi çok yüksek. Bunu indirmemiz gerek. Hiç kimsenin kanı Sarı-Kırmızı akıp, bedava oynamıyor" ifadelerini kullanması Süper Lig'de görev yapan teknik direktörlerin ne kadar ücret aldıklarını yeniden gündeme getirdi.

OKAN BURUK 5 MİLYON KAZANIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yıllık 18 milyon lira ile Süper Lig'in en çok kazanan hocası. Deneyimli çalıştırıcıyı en yakından takip eden isim ise Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı. Avcı, Siyah-Beyazlar'dan yıllık 12 milyon lira alıyor. Üçüncü sırada ise Ersun Yanal bulunuyor. Yanal, F.Bahçe'den yıllık 10 milyon lira kazanıyor. Sezon başında birçok takımın gözdesi olan Sergen Yalçın ise Malatya'dan 6 milyon TL kazanıyor. Okan Buruk Başakşehir'den 5 milyon lira, Aykut Kocaman ise 4 milyon 700 bin lira garanti ücret alıyor.

TERİM'İN YARDIMCILARI 500 BİN LİRA ALIYOR

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in üç yardımcısı bulunuyor. Terim'in yardımcıları Hasan Şaş, Levent Şahin ve Ümit Davala. Bu üç yardımcı antrenör Galatasaray'dan ayrı ayrı yıllık 500 bin lira alıyor.
Star Gazetesi
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
R. Dilmen, Berat Albayrak'ın Ali Koç'a ne söylediğini açıkladı
13 Ocak 2020 21:51		 İnfaz Koruma Memuru atletin 'hayat koşusu'
13 Ocak 2020 18:50
Ünlü futbolcu, cezaları Cumhurbaşkanı'nın verdiğini sanıyor!
13 Ocak 2020 16:09		 Merih Demiral'dan kötü haber... Sezonu kapattı
13 Ocak 2020 14:26
Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek: Geçmiş olsun kardeşim
13 Ocak 2020 09:48		 Filenin Sultanları, Almanya'yı devirdi ve Olimpiyat vizesi aldı
12 Ocak 2020 21:03
Başkan gazeteciye saldırdı, sonra 'birine benzettim' dedi
12 Ocak 2020 20:03		 A Milli Kadın Voleybol Takımı finalde
12 Ocak 2020 07:30
Paranın değiştiremediği futbolcu: Sadio Mane
11 Ocak 2020 23:20		 Michael Frey attı, Bayern Münih dağıldı!
11 Ocak 2020 22:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:50 - 'Futbolda şike kumpası' davasına devam edildi23:46 - Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı23:37 - Bu görüntüler yüreğinizi ısıtacak!23:32 - Türkiye Tel Abyad'daki su kuyularını onarıyor23:27 - Ak Parti'li Başkan: Mazot kaçakçılığını görmezden gelin23:23 - Ticaret Bakanlığı inceledi! Bu ürünler tehlike saçıyor23:18 - Ankara Valiliği sokakta yaşayan gence sahip çıktı23:14 - Marmara Denizi'nde kirlilik uyarısı23:10 - Şehit asker ve güvenlik korucusu için tören düzenlendi23:05 - İran - İngiltere hattında gerilim: Büyükelçilik kapatılabilir
23:01 - Ak Parti'den CHP'ye yanıt: Propaganda peşindeler22:57 - Kanal İstanbul güzergahındaki arsa fiyatları artıyor22:56 - Buz tutan yolda yürüyen öğretmen düşerek yaralandı22:51 - Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor22:46 - Süper Lig'in en çok kazanan hocası kim?22:41 - Altay Tankı'nın seri üretimi ne zaman başlayacak?22:36 - ASKİ'den atık su analizlerine online ödeme22:31 - Tokat Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik itibarını zedelememek için açıklamadı, Özdemir ikna oldu
Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı
SGK fark etti... 700 bin kişiyi sahte yolla emekli yaptılar!
Erdoğan, İsmailağa Cemaatini ziyaret etti
MHP'li Enginyurt'tan 'Bakan'ın boğazına yapıştım' açıklaması
MAK Araştırma: AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor
Kamu kurumları için norm kadro çalışması takvimi işliyor
Sağlık Bakanlığı'ndan, 2828 sayılı kanun kapsamında yerleşen adaylar hakkında duyuru
Ali Tezel serbest bırakıldı
Kenan Sofuoğlu, siyaseti bırakıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
avustralya başbakanına halkın tepkisi 1
merih demiral'ın sakatlanması 2
haydi çocuklar camiye 1
13.01.2020 süleyman soylu'nun rahatsızlanması 1
heyhat 1
visal 1
naşide göktürk 1
35 yaş şiiri 1
kanal istanbul yılda 5 milyar dolar kazandıracak 1
11.01.2020 türkiye vs polonya maçı 4
SON İLANLAR
Trabzon Su Kanalizasyon İdaresi 223 personel alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 5 İşçi Alacak
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Konakkuran Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 20 İşçi Alacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Engelli İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam