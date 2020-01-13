Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor
|13 Ocak 2020 22:51
|Yazdır
Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
İlçedeki Kulak Mahallesi'nden iki gün önce balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı ile Ömer Özer'i bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bölgede helikopter destekli sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü su altı polisi, jandarma ve AFAD ekipleri katılıyor.
Arama çalışmalarına akşam saatlerinde de devam eden ekipler, alanda gece görüşlü "drone"larla çalışma yaptı.
Bu sırada, bazı ailelerin gözyaşı döktüğü gözlendi.
Yaptıkları çalışmalar hakkında ailelere bilgi veren ekiplerin, arama faaliyetlerinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.
Bekçilerin yakınları, çalışma yapılan bölgede endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.
- "Allah'tan ümit kesilmez"
Oktay Avcı'nın babası İbrahim Avcı, AA muhabirine, oğlunun 3 arkadaşıyla balığa çıktığını anlattı.
Arkadaşlarından birinin kıyıda kaldığını ve oğlunun en son onunla görüştüğünü belirten Avcı, daha sonra oğlu ve Ömer Özer'den haber alınamadığını dile getirdi.
Bunun üzerine kayıp başvurusunda bulunduklarını aktaran Avcı, "Bugün 3 gün oldu. Allah'tan ümit kesilmez. Ne kendileri ne de kayık var. Hiçbir şey yok. Güvenlik birimleri sürekli arıyor. Beklemekten başka yapacak bir şey yok. Gece gündüz buradayız. Üzgünüz. Balığa çıktığı Ömer'le yakın ve samimi bir arkadaşlıkları vardı. Devamlı beraberlerdi." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bu görüntüler yüreğinizi ısıtacak!
13 Ocak 2020 23:37
|Şehit asker ve güvenlik korucusu için tören düzenlendi
13 Ocak 2020 23:10
|Şehit Uzman Çavuş Günay'ın acı haberi ailesine verildi
13 Ocak 2020 22:21
|Yürüyen merdivene ceketini kaptıran kişi için seferber oldular
13 Ocak 2020 21:41
|Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor
13 Ocak 2020 21:21
|Artvin Valisi, Ümmü Gülsüm'ü makamında ağırladı
13 Ocak 2020 21:14
|TRT Deutsch test yayınına başladı
13 Ocak 2020 21:06
|Türkiye'nin ilk kadın çilingiri 30 yıldır hizmet veriyor
13 Ocak 2020 20:38
|Sömestir tatili için en keyifli seyahat rotaları
13 Ocak 2020 20:22
|Sokakta yaşayan Hasan'ın kanaatkar tutumu takdir topluyor
13 Ocak 2020 20:06