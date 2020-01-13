Buz tutan yolda yürüyen öğretmen düşerek yaralandı
Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde, düşerek yaralanan öğretmen, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.
|13 Ocak 2020 22:56
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Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde, düşerek yaralanan öğretmen, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçeye bağlı Doğanköy'de, Doğan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görevli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Abuzer Çalış, okuldan eve dönerken buzlanan yolda düşerek yararlandı.
Çalış'ın yaralandığı bilgisinin 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine iletilmesiyle ekipler harekete geçti.
Köy yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle devreye giren İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.
İlk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edilen Çalış'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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