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Ak Parti'den CHP'ye yanıt: Propaganda peşindeler

Cumhuriyet Halk Partisi dün, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti ve bu doğrultuda önerge sundu. CHP'nin bu önergesine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Siyasi propaganda yapmak istiyorlar" şeklinde cevap verdi.
 13 Ocak 2020 23:01
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Ak Parti'den CHP'ye yanıt: Propaganda peşindeler

Cumhuriyet Halk Partisi dün, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti ve bu doğrultuda önerge sundu. CHP'nin bu önergesine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "CHP'nin bir araştırma önerisi oldu. CHP bir siyasi propaganda yapmak istiyor" şeklinde cevap verdi.

CHP ÖNERGE SUNDU

Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti ve bu doğrultuda önerge sundu. CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan araştırma önergesinde, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 da karşı karşıya kaldığı darbe girişiminin, Cumhuriyet tarihinin en vahim olaylarından biri olduğu belirtilerek, "FETÖ'nün" siyasi, ticari, askeri, yargı, emniyet ve diğer tüm ayaklarının açığa çıkarılmasının tarihsel bir görev olduğu söylendi.
Memurlar.Net
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