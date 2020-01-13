Şehit asker ve güvenlik korucusu için tören düzenlendi
|13 Ocak 2020 23:10
|Yazdır
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ve güvenlik korucusu İlyas Bağater için Şırnak'ta cenaze töreni düzenlendi.
23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Günay ve Bağater'in Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehitlerin öz geçmişi okundu ve dua edildi.
Günay ve Bağater'in cenazeleri, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı.
Şehit Günay'ın naaşı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan uçakla memleketi Edirne'ye gönderildi. Şehit Bağater'in cenazesinin ise Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepeköy'de yarın defnedileceği öğrenildi.
Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bu görüntüler yüreğinizi ısıtacak!
13 Ocak 2020 23:37
|Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor
13 Ocak 2020 22:51
|Şehit Uzman Çavuş Günay'ın acı haberi ailesine verildi
13 Ocak 2020 22:21
|Yürüyen merdivene ceketini kaptıran kişi için seferber oldular
13 Ocak 2020 21:41
|Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor
13 Ocak 2020 21:21
|Artvin Valisi, Ümmü Gülsüm'ü makamında ağırladı
13 Ocak 2020 21:14
|TRT Deutsch test yayınına başladı
13 Ocak 2020 21:06
|Türkiye'nin ilk kadın çilingiri 30 yıldır hizmet veriyor
13 Ocak 2020 20:38
|Sömestir tatili için en keyifli seyahat rotaları
13 Ocak 2020 20:22
|Sokakta yaşayan Hasan'ın kanaatkar tutumu takdir topluyor
13 Ocak 2020 20:06