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Türkiye Tel Abyad'daki su kuyularını onarıyor

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'a bağlı en büyük yerleşim birimlerinden Alibecliye'nin su ihtiyacını sağlayan kuyuların bakım ve onarımını yaptı.
 13 Ocak 2020 23:32
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Türkiye Tel Abyad'daki su kuyularını onarıyor

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Tel Abyad ilçesindeki halkın temel insani ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen kırsal yerleşim birimlerinin bazılarına 25 yıldan bu yana hiçbir hizmetin gitmediği, yollarının yapılmadığı ve içme sularının olmadığı tespit edildi.

Terör örgütünün yaklaşık 20 bin Türkmen ve Arap'ı tehcire zorladığı Tel Abyad'a bağlı Alibecliye'de, SUDKOM tarafından bölgenin su ihtiyacını sağlayan kuyuların yeniden aktif hale getirilmesi için çalışma yapıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve diğer kamu kuruluşlarının desteği ile elektrik, mekanik ve motor aksamı yenilenen su kuyuları, 2 gün devam eden test çalışmalarının ardından şebekeye bağlandı.

Şebeke arızaları da giderilen Alibecliye sakinleri, uzun yıllardır belediye hizmeti görmediklerini, terör örgütünün bölgeden ayrılırken trafoları ve su kuyularını tahrip ettiğini belirtti.

Türkiye'nin desteğiyle sağlanan güven ve huzur ortamının ardından çok sayıda Alibecliyeli, kendi topraklarında yaşamaya başlamıştı.
Anadolu Ajansı
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