1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu görüntüler yüreğinizi ısıtacak!

Ümraniye'de bir temizlik işçisi yağmurdan ıslanarak üşüyen bir sokak köpeğini önce bezle kuruladı, ardından sevdi. İçleri ısıtan görüntüyü gören bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, işçiye teşekkür etti.
 13 Ocak 2020 23:37
Yazdır
Bu görüntüler yüreğinizi ısıtacak!

Ümraniye Belediyesinde görevli temizlik işçisi Taner Sokak'ta çöpleri topladığı sırada bir sokak köpeğinin yağmurdan ıslanıp üşüdüğünü fark etti. Köpeğin üşüdüğünü gören temizlik işçisi eline aldığı bezle köpeği kuruladı.


Temizlik işçisi yağmurdan ıslanan köpeği kuruladı, içleri ısıttı

Soğuktan üşüyen hayvanı kurulayan temizlik işçisi ardından köpeği severek oyun oynadı. Bu durumu gören bir vatandaş ise oldukça duygulandı.

O anları kaydeden vatandaş işçiye teşekkür etti. O anlar ise cep telefonu tarafından duygulanan vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde temizlik işçisi önce köpeği bezle kuruluyor, ardından severek oyun oynuyor.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şehit asker ve güvenlik korucusu için tören düzenlendi
13 Ocak 2020 23:10		 Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor
13 Ocak 2020 22:51
Şehit Uzman Çavuş Günay'ın acı haberi ailesine verildi
13 Ocak 2020 22:21		 Yürüyen merdivene ceketini kaptıran kişi için seferber oldular
13 Ocak 2020 21:41
Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor
13 Ocak 2020 21:21		 Artvin Valisi, Ümmü Gülsüm'ü makamında ağırladı
13 Ocak 2020 21:14
TRT Deutsch test yayınına başladı
13 Ocak 2020 21:06		 Türkiye'nin ilk kadın çilingiri 30 yıldır hizmet veriyor
13 Ocak 2020 20:38
Sömestir tatili için en keyifli seyahat rotaları
13 Ocak 2020 20:22		 Sokakta yaşayan Hasan'ın kanaatkar tutumu takdir topluyor
13 Ocak 2020 20:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:17 - İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı00:02 - 14 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı00:01 - Tarımın politikaları, Bakanlık mı belirliyor?23:50 - 'Futbolda şike kumpası' davasına devam edildi23:37 - Bu görüntüler yüreğinizi ısıtacak!23:32 - Türkiye Tel Abyad'daki su kuyularını onarıyor23:27 - Ak Parti'li Başkan: Mazot kaçakçılığını görmezden gelin23:23 - Ticaret Bakanlığı inceledi! Bu ürünler tehlike saçıyor23:18 - Ankara Valiliği sokakta yaşayan gence sahip çıktı
23:14 - Marmara Denizi'nde kirlilik uyarısı23:10 - Şehit asker ve güvenlik korucusu için tören düzenlendi23:05 - İran - İngiltere hattında gerilim: Büyükelçilik kapatılabilir23:01 - Ak Parti'den CHP'ye yanıt: Propaganda peşindeler22:57 - Kanal İstanbul güzergahındaki arsa fiyatları artıyor22:56 - Buz tutan yolda yürüyen öğretmen düşerek yaralandı22:51 - Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor22:46 - Süper Lig'in en çok kazanan hocası kim?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
Tarımın politikaları, Bakanlık mı belirliyor?
14 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Evdeki tatlıyı bitirmeden içi rahat etmeyenler 2
los pollos hermanos 1
avustralya'da develerin keskin nişancılar tarafından öldürülmesi 2
çayı şekersiz içebilmek 1
Armero trajesi 2
fetö bittikten sonra kim kaç kere şampiyon oldu 1
arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş 2
aslan 1
11.01.2020 istanbul depremi 1
kanal istanbul yılda 5 milyar dolar kazandıracak 1
SON İLANLAR
Trabzon Su Kanalizasyon İdaresi 223 personel alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 5 İşçi Alacak
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Konakkuran Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 20 İşçi Alacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Engelli İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam