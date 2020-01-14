1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı

Fransa'da öldürülen terörist Sakine Cansız'ın kitabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunuldu. Rezalete tepki büyüyünce İBB, Cansız'ın "Hep Kavgaydı Hayatım" kitabı satıştan kaldırıldı.
 14 Ocak 2020 00:17
Yazdır
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Kültür A.Ş'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'ndaki rezaletler bitmiyor. Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından bir çok konuda değişikliğe gidilen Kültür A.Ş'de bu kez de Fransa'da öldürülen Sakine Cansız adlı teröristin kitabı satıldı.

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığı gibi büyüyor. İBB'ye ait online kitap satış platformu İstanbul Kitapçısı'nda HDP'li Selahattin Demirtaş'ın kitabının ardından bu kez de Fransa'da örgüt içi hesaplaşma sonrası öldürülen terörist Sakine Cansız'ın "Hep Kavgaydı Hayatım" kitabı satışa sunuldu.

Rezaletin ortaya çıkmasının ardından kitap satıştan kaldırılırken, gece saatlerinde ise site tamamen yayından kaldırıldı.

Sakine Cansız kimdir?

Sakine Cansız, 1958 yılında Tunceli'de doğdu. PKK'nın kurucu üyelerinden ve bazı kaynaklara göre Sara kod adıyla örgütün Almanya sorumluluğunu üstlenmiş aktivist.

1978 yılında Diyarbakır'ın Lice İlçesi Fis Köyü'nde PKK'yı kuran kurucular arasında yer aldı. PKK'nın Elazığ ve Bingöl çalışmalarını sürdürdü. 12 Eylül Darbesi'nde gözaltına alındı ve Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu olarak kaldı. 1990'lu yıllarda tahliye olup Lübnan'da Bekaa Vadisi'ne gitti. PKK'nın kadın örgütlenmesinden sorumlu oldu. Murat Karayılan tarafından örgürün Almanya sorumlusu olarak atandı, Fransa ve Almanya'da faaliyetlerde bulundu.

Cansız, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaktaydı, 20 Mart 2007'de Fransa'da göz altına alınan Cansız, Dammtor Cezaevi'nde 40 gün tutuklu kaldı, bu süre içinde Türkiye, iade dosyasını ulaştırmasına rağmen, Alman mahkemeleri tarafından serbest bırakıldı.

10 Ocak 2013'te, Leyla Sönmez ve Fidan Doğan ile birlikte Paris, Fransa'da Gare du Nord tren istasyonu yakınlarında bulunan örgüte Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda susturuculu silahla karnından vurularak öldürüldü.

İBB, şimdi de Demirtaş'ın kitaplarını satmaya başladı İBB'nin Selahattin Demirtaş'ın kitabını satmasına protesto
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
14 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
14 Ocak 2020 00:02		 Türkiye Tel Abyad'daki su kuyularını onarıyor
13 Ocak 2020 23:32
Ak Parti'li Başkan: Mazot kaçakçılığını görmezden gelin
13 Ocak 2020 23:27		 Ankara Valiliği sokakta yaşayan gence sahip çıktı
13 Ocak 2020 23:18
Ak Parti'den CHP'ye yanıt: Propaganda peşindeler
13 Ocak 2020 23:01		 Batı medyasının Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı
13 Ocak 2020 22:11
Türkiye ve Rusya kalıcı ateşkes için yoğun çaba sarf etti
13 Ocak 2020 21:31		 İBB Meclisi'nde gergin anlar!
13 Ocak 2020 20:58
Bakan Turhan: Kanal İstanbul Projesiyle üç ülke ilgileniyor
13 Ocak 2020 20:50		 Hukuk Politikaları Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı
13 Ocak 2020 20:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:17 - İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı00:02 - 14 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı00:01 - Tarımın politikaları, Bakanlık mı belirliyor?23:50 - 'Futbolda şike kumpası' davasına devam edildi23:37 - Bu görüntüler yüreğinizi ısıtacak!23:32 - Türkiye Tel Abyad'daki su kuyularını onarıyor23:27 - Ak Parti'li Başkan: Mazot kaçakçılığını görmezden gelin23:23 - Ticaret Bakanlığı inceledi! Bu ürünler tehlike saçıyor23:18 - Ankara Valiliği sokakta yaşayan gence sahip çıktı
23:14 - Marmara Denizi'nde kirlilik uyarısı23:10 - Şehit asker ve güvenlik korucusu için tören düzenlendi23:05 - İran - İngiltere hattında gerilim: Büyükelçilik kapatılabilir23:01 - Ak Parti'den CHP'ye yanıt: Propaganda peşindeler22:57 - Kanal İstanbul güzergahındaki arsa fiyatları artıyor22:56 - Buz tutan yolda yürüyen öğretmen düşerek yaralandı22:51 - Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor22:46 - Süper Lig'in en çok kazanan hocası kim?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
Tarımın politikaları, Bakanlık mı belirliyor?
14 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
depremde ölene şehit denmez 1
Mevlana 1
Evdeki tatlıyı bitirmeden içi rahat etmeyenler 2
12.01.2020 türkiye vs almanya maçı 1
bebeklerini öptürmek istemeyen anneler 2
kitap okumayı sevenlere has özellikler 1
11.01.2020 istanbul depremi 1
avustralya'da develerin keskin nişancılar tarafından öldürülmesi 2
çayın bardakta soğuması 6
los pollos hermanos 1
SON İLANLAR
Trabzon Su Kanalizasyon İdaresi 223 personel alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 5 İşçi Alacak
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Konakkuran Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 20 İşçi Alacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Engelli İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam