Spor müsabakalarına katılan personel izinli sayılır mı?
|20 Ocak 2020 14:05
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 06.01.2020 tarih ve 299586 sayılı yazısıyla; Federasyonlarca, çeşitli branşlarda düzenlenen faaliyetlere hakem, sporcu veya idareci olarak katılan öğretmen ve diğer personelin, sık sık bu tür faaliyetlere katılmalarıyla eğitim öğretim dönemi içerisinde öğrencilerimizin mağduriyeti ve eğitim kurumlarımızın işleyişinde aksamalar olduğu, bu tür faaliyetlere katılacak öğretmen ve diğer personele izin verilip verilmemesi sorusunu cevapladı.
3289 Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunun 29. maddesinde; "Milletler arası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, monitör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz." hükmü getirilmiştir.
Buna göre, milletler arası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğretmenlere gerekli izin verilecektir.
İşte o görüş yazısı;Müsabaka günü öğretmen, öğrenci izinleri ve egzersiz çalışmalarına dair resmi yazı Ders görevlerinin yapılmış sayılacağı haller güncellenmelidir Fiilen yapılmayan göreve, ek ders ödenir mi?
Ahmet KANDEMİR
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.