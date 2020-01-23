Bazı durumlarda öğretmen görevlendirilmesinde öncelik sırası nasıl olmalıdır?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 07.01.2020 tarih ve 405641 sayılı yazısında; Özel eğitim sınıf/okullarında, bilim ve sanat merkezlerinde, destek eğitim odalarında, erken çocukluk dönemi eğitimi, evde ve hastanede eğitim hizmetlerinde öğretmen ihtiyacının karşılanmasında öğretmen görevlendirilmesindeki öncelik konularına açıklık getirdi.

Özel eğitim sınıf/okullarında, bilim ve sanat merkezlerinde, destek eğitim odalarında, erken çocukluk dönemi eğitimi, evde ve hastanede eğitim hizmetlerinde öğretmen ihtiyacının karşılanmasında öncelik sırasına göre;

1- Aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirilmesinin,

2- Aylık karşılığı ders ve ek ders görev saatlerini dolduramayan veya kısmen dolduran öğretmenlere ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da görevlendirilmesinin,

3- Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ise ders ücreti karşılığında ek ders görevi verilmesinin, uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Ancak özel eğitim okul/sınıflarında, erken çocukluk dönemi eğitimi, evde ve hastanede eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde görevlendirme yapılırken "Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Kursu"nu veya "Özel Eğitim Uygulamaları Kursu (Norm Fazlası Öğretmenler İçin)"nu başarı ile tamamlayıp kurs belgesine sahip olanlara öncelik verilmesi gerekmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR