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1999 yılında verilen disiplin cezası, 5525 sayılı af kapsamına girer mi?

2005 yılından önce bazı günler okulda olmadığı, okulun kapısının kilitli, bahçe kapısının zincirle bağlanarak kilitlendiği, okulda yapılan denetimde kaloriferlerin yanmadığı, okulun temizlenmediği fiilleri nedeniyle "Bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası 5525 sayılı Kanun çerçevesinde af kapsamında mıdır?
 14 Ocak 2020 11:30
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1999 yılında verilen disiplin cezası, 5525 sayılı af kapsamına girer mi?

Hizmetli olarak görev yapmakta iken işlemiş olduğu "25/01/1999, 27/01/1999, 28/01/1999 ve 29/01/1999 tarihlerinde okulda olmadığı, okulun kapısının kilitli, bahçe kapısının zincirle bağlanarak kilitlendiği, 25/12/1998 tarihinde okulda yapılan denetimde kaloriferlerin yanmadığı, okulun temizlenmediği" fiilleri nedeniyle 31/08/1999 tarihinde almış olduğu "Bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması"cezasının, 04.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun kapsamına girip girmediği hususunda MEB görüş yazısı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 26.02.2019 tarih ve 4196056 sayılı görüş yazısında; 5525 sayılı Kanunun 1 'inci maddesinde; "Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ... hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir." hükmünü hatırlatarak ilgililere cevap verdi.

Bu cevaba göre; okulda olmadığı, okulun kapısının kilitli, bahçe kapısının zincirle bağlanarak kilitlendiği, 25/12/1998 tarihinde okulda yapılan denetimde kaloriferlerin yanmadığı, okulun temizlenmediği" fiilleri nedeniyle 31/08/1999 tarihinde almış olduğu "Bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası af kapsamında değerlendirilerek bütün sonuçları ile affedilmesi gerekmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Memurlar.net'in Notu: Bu değerlendirme sadece 23/4/1999 ila 14/2/2005 tarihleri arasında verilen disiplin cezalarını kapsamaktadır
Memurlar.Net - Özel

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