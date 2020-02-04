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Disiplin cezalarından dolayı alınan cezaların yargı tarafından iptal edilmesi halinde hangi işlem yapılır?

Okul ve kurumlarda görev yapan personelin almış oldukları disiplin cezalarından dolayı açmış oldukları dava sonucunda idare mahkemelerince usul yönünden "Yürütmeyi durdurma/ iptal kararı" verilmesi durumunda hangi işlemler yapılır?
 04 Şubat 2020 00:04
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Disiplin cezalarından dolayı alınan cezaların yargı tarafından iptal edilmesi halinde hangi işlem yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 26.02.2019 tarih ve 4196023 sayılı görüş yazılarında; Okul ve kurumlarda görev yapan personelin almış oldukları disiplin cezalarından dolayı açmış oldukları dava sonucunda idare mahkemelerince usul yönünden "Yürütmeyi durdurma/ iptal kararı" verilmesi durumunda; Yeni bir işlem yapılıp yapılamayacağı, yeni bir işlem yapılması halinde; yeniden soruşturma raporu düzenlenmesinin gerekip gerekmediği, yeni bir ceza verilmeden önce yeniden savunma alınıp alınmayacağı, yeni bir işlem tesis edilirken fiilin işleniş tarihi itibariyle ceza verme yetkisinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127'nci maddesi gereğince zamanaşımına uğrayıp uğramadığının dikkate alınmasının gerekip gerekmediği sorularını cevapladı.

Bu görüş yazısına göre;

1- Fiilin işleniş tarihi itibariyle ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğrayıp uğramadığının kontrol edilerek ceza verme yetkisi zamanaşımına uğramış ise yargı kararının kuruma tebliğ tarihinden itibaren karar gerekçesi de dikkate alınarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28'inci maddesi gereğince 30 gün içerisinde yeni bir işlem tesis edilebilecek.

2- Fiilin işleniş tarihi itibariyle ceza verme yetkisi zamanaşımına uğramamış ise zamanaşımına uğrama tarihinin ve karar gerekçesinin dikkate alınarak yeni bir işlem tesis edilebilecek.

3- İdare mahkemesinin karar gerekçesi "İşlenen fiile verilen cezanın uygun olmadığı" ise fiilin karşılığı olan cezanın verilebilmesi için yeniden bir soruşturma raporu düzenlenmesine ve ilgililerin yeniden savunmasının alınmasına gerek yoktur.

İşte o görüş yazısı;

Peki zaman aşımı süreleri ne kadardır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Zaman aşımı" başlıklı 127. maddesinde zaman aşımı süreleri yer almaktadır. İşte o madde;

"Zaman aşımı:

Madde 127 - Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar."

Buna göre; 657 sayılı Kanunun 127. maddesinde yer alan hükümler uyarınca, öğrenildiği tarihten itibaren 1 ve 6 ay disiplin soruşturmasına başlamalı, her halükarda da fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde ceza vermelidir. Bu süreler geçirilirse ne disiplin soruşturması açılabilir ne de disiplin cezası verilebilir.

Bu konuda detaylı bilgi ve yorum için "Disiplin soruşturmalarında zamanaşımı konusu yanlış uygulanıyor!" haberimize bakınız.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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