Niğde'de yangın faciası: 4 ölü 3 yaralı
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
|14 Ocak 2020 05:02
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