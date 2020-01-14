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Niğde'de yangın faciası: 4 ölü 3 yaralı

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
 14 Ocak 2020 05:02
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Niğde'de yangın faciası: 4 ölü 3 yaralı

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Anadolu Ajansı
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