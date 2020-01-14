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'Hedefimiz ateşkesin kalıcı olması'

Libya için dün Ankara ve Moskova'da önemli görüşmeler oldu. İtalya Başbakanı Conte'yi ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkesin kalıcı bir hale gelmesi için gayret gösteriyoruz" dedi. Erdoğan, Conte ile ortak basın açıklamasında şu mesajı verdi: Türk heyetinin Moskova'daki görüşmelerine ilişkin temennim noktayı orada koymak suretiyle Libya'da barışa yardımcı olması. Bunları İstanbul'da Putin ile etraflıca ele almıştık. Bu Berlin sürecine altyapı hazırlayacaktır. Temennim o ki sağlam temelle oluşturulacak ateşkes, Libya'daki kardeşlerimize huzur ve barış sağlayacak
 14 Ocak 2020 06:41
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'Hedefimiz ateşkesin kalıcı olması'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti. Erdoğan'ın davetine icabetle göreve gelmesinin ardından ilk çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen İtalya Başbakanı Conte, Fuat Oktay tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1,5 saat süren basına kapalı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Ağırlıklı olarak Libya'daki gelişmeleri ele aldık. Libya'daki gelişmelerin dışında da tabii ki Suriye konusu, ikili ilişkilerimizi değerlendirme fırsatımız oldu. BM Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilcisinin girişimlerini ve Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu Berlin'de yapılacak zirveyle ilgili olarak gerek sayın Putin gerek şahsım gerekse Conte, bizlerin de Berlin'e katılma konusunda kararlılığımız var" dedi.

KALICI OLMASI İÇİN ÇABALIYORUZ

Erdoğan, "Malumunuz geçen Çarşamba günü İstanbul'da sayın Putin'le bir ortak açıklama yaptık. Bu açıklamayla birlikte ateşkes yürürlüğe girmiş oldu. Halihazırda ateşkesin ahdi bir temele oturtulması amacıyla da gayret göstermekteyiz. Heyetlerimiz, ilgili tüm tarafların katılımıyla bugün Moskova'da şu anda görüşmelerine devam ediyor. Ateşkesin kalıcı bir hale gelmesi için gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum. İtalya'nın bu kulvarda gösterdiği çabaları da takdirle karşılıyoruz" diye konuştu.

İDLİB İÇİN DESTEK İSTEDİ

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına yönelik çabalarımıza İtalya'nın desteğini beklediğimizi vurguladım. 2012'den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplantısının, bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık."
Yeni Şafak
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