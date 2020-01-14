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Düşürülme bilgisi Ruhani'den gizlendi

Tahran'da füzeyle düşürülen Ukrayna uçağı, İran devleti içindeki yönetim çatlağını da gözler önüne serdi. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ukrayna uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinden gizlendiğini söyledi. İran'daki Millet Birliği Partisi Genel Başkanı Ali Şekurirad da ülkede, halk ile devlet arasındaki çatlağın derinleştiği uyarısında bulundu.
 14 Ocak 2020 07:16
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Düşürülme bilgisi Ruhani'den gizlendi

Tahran'da, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, 8 Ocak günü, füzeyle "yanlışlıkla" düşürülen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağının sebep olduğu itiraflar silsilesi devam ediyor. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinden gizlendiğini söyledi. İran devlet televizyonuna göre, Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Biz, yalancılık ve olayı gizlemekle suçlandık. Gerçekte durum böyle değildi. Biz yalan söylemedik, konuyla ilgili bize bilgi verilmedi." dedi.

RAHATSIZIZ

Cumhurbaşkanı Ruhani dahil hükümet üyelerine, uçağın hava savunma sistemi tarafından "istem dışı" vurulduğu bilgisinin cuma günü öğleden sonra verildiğini belirten Rebii, "Ruhani, konudan haberdar olunca, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyini toplantıya çağırdı ve konuyla ilgili açıklama yayımlandı." ifadelerini kullandı. Rebii, "Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, konudan çarşamba günü haberdar olduğunu ve üstleriyle paylaştığını söyledi. Üstler de konunun incelenmesi gerektiğini düşünmüşler." diye konuştu. Konunun 2 gün sonra hükümete bildirilmesinde bir kasıt bulunmadığını öne süren Rebii, "Geç bildirilmesinden biz de rahatsızız. Problem, kurumlar arasındaki yapısal iletişim sorunundan kaynaklanıyor." dedi.

DEVLETLE MESAFE AÇILDI UYARISI

İran'daki Millet Birliği Partisi Genel Başkanı Ali Şekurirad da, halk ile devlet arasındaki mesafenin çok açıldığını ve günden güne derinleşen bir çatlağa şahit olduklarını belirtti. Şekurirad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin ve devletin mevcut yöntemlerle yönetilmesi halinde sonuç alınamayacağını savundu. Şekurirad, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının füzeyle vurulduğunun 3 gün boyunca açıklanmamasına da tepki gösterdi: "Kim ne niyetle uçağın füzeyle vurulması hatasının üstünü örtme kararı aldı bilmiyoruz. Bu, İran İslam Cumhuriyeti rejiminin çehresine asit dökmektir ve kolay tamir edilecek bir durum değildir. Tek çare iyi bir yönetim yaklaşımının benimsenmesidir."
Yeni Şafak
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