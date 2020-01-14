Doğalgaz faturası 750 TL'yi gördü!
|14 Ocak 2020 07:21
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Marmara Bölgesi'nde aylık tüketim bedeli 500 TL'ye ulaşırken; sert iklimin hakim olduğu İç, Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki illerde faturalar 750 TL'ye dayandı. Küçük ama etkili tedbirlerle enerji kaynaklarını verimli kullanan tüketiciler, doğalgaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlayabiliyor. Ankara'da yaklaşık iki milyon aboneye hizmet sunan Başkentgaz'ın mühendisi Taha Kayapınar; kombiyi evin veya iş yerinin büyüklüğüne göre seçmek ve binalarda ısı yalıtımı yapmanın ilk sırada geldiğini söyledi.
TASARRUF TEDBİRLERİ
l Ortamda ısı dağılımını sağlayan radyatörlerin önüne mobilya, üzerine saksı, çamaşır gibi eşyalar konulmamalı. Perdeyle kapatılmamalı.
l Radyatör ile duvar arasına ısı yalıtımı materyali konulması, sıcağın dışarı çıkmaması için önemli.
l Camlara film uygulayarak panjur kullanarak da içeriye soğuk girmesini ve ortamdaki ısının dışarı çıkmasını engelleyebiliriz.
l Radyatörler iki yılda bir yetkili tesisatçı tarafından temizlenmeli, suyu boşaltılmalı. İstenilen düzeyde ısı için termostatik vana tercih edilmeli.
l Sıcak suyun radyatöre geçişini kısarak, kombinin daha az çalışmasını sağlayabilirsiniz.
l Termostatı 1 derece düşük sıcaklığa ayarlayarak, faturadan yaklaşık yüzde 5 tasarruf yapabiliriz.
l Evden çıkarken kombiyi kapatmak yerine düşük ayara getirin. Sıfırdan kombiyi çalıştırmak daha fazla enerji tüketir.
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