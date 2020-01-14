İzmir büyük FETÖ operasyonu: 108'i görevde 176 askere gözaltı

ÖĞRETMENLİK İTİBARINI ZEDELEMEMEK İÇİN AÇIKLAMADI, ÖZDEMİR İKNA OLDU Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, doğum günü kutlaması nedeniyle sarılan öğretmenlere ceza verildiği yönündeki iddialara yalan dedi. Bakan Ziya Selçuk, 5N1K'da bu olaya dair kanıtları topluma ifşa ederek öğretmenlik onurunu zedelemeyeceğini ancak belgeleri program sunucusu Cüneyt Özdemir'e program sonrasında verebileceğini belirtti. Cüneyt Özdemir, program sonrasında, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belgelerden sonra, "ikna olduğunu" söyledi.