Üniversite'den tuhaf duyuru: İkram öğrenciden çatal bizden

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün internet sitesinde doktora öğrencileri için bir duyuru yayınlandı. Doktora tezi savunması için akademik heyetin karşısına çıkacak öğrencilere "ikramlarınızda çevreye duyarlı olun" uyarısı yapıldı.

"Heyete ikramda bulunun ama plastik çatal kaşık kullanmayın" mesajı verilen resmi duyuru akademi çevreleri tarafından tuhaf karşılandı. Duyuru şöyle:

Enstitü Doktora Salınunda Tezini savunacak öğrencilerimizin savunma sırasında yaptıkları ikramların servisinde kullanılmak üzere plastik tabak, çatal vs. malzemele Çevre Duyarllılığı Gözetmek amacıyla kullanmamaları rica olunur. Bu tür gereçler, Enstitümüz tarafından porselen tabak, metal çatal ve bıçak vb. olarak sağlanacaktır.