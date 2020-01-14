Demirtaş'ın kitaplarını satan İBB'ye sert tepki
Terör suçlarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını satmaya başlayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne vatandaşlar sosyal medyadan sert tepki gösterdi
|14 Ocak 2020 08:11
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CHP'li İBB yönetimi bir skandala daha imza attı. PKK propagandası ve 6-8 Ekim olayları ile terör faaliyeti yürütmekten suçlu bulanan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununu sergiledikten sonra yazdığı kitaplar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satışa sunuldu. İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunulan kitaplar sonrasında 7'den 70'e herkes CHP'li İBB'ye tepki gösterdi. Sosyal medyada vatandaşlar tepkilerini şu şekilde dile getirdi:
* "Atatürkün itleri" diyen teröristlerin kitabı Atatürk'ün partisi tarafından satılıyor ve Kemalistler bunu savunuyor.
* Terörist yazar, teröristler anısına kitap yazmış alın da okuyun İBB Kitapçısı'ndan.
Barış Savaş
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