Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı: Sözcü FETÖ'ye can simidi oldu

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım suçundan Sözcü gazetesine açılan davada sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün, Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz'a 3 yıl 4'er ay, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu'ya 2 yıl 1'er ay hapis cezası vermişti. Mahkeme heyetince hazırlanan 165 sayfalık gerekçeli kararda, gazetenin 30 Mayıs 2015'te hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş olan ve tamamen FETÖ/PDY mensuplarının planlı ve organize şekilde devlet aleyhine casusluk faaliyeti kapsamında MİT'e ait TIR'ların durdurulması eyleminin görüntülerini, FETÖ'nün oluşturmak istediği "Türkiye'yi terör örgütlerine silah yardımı yapıyor" algısına hizmet eder nitelikte yayımladığı vurgulandı.

TERSİNE ALGI

FETÖ'nün medya yapılanmasının amaçlarından birinin "Devletin, ülkenin geleceğini ilgilendiren milli konularda tersine algı yapmak" olduğuna işaret edilen kararda, "Sözcü gazetesinde yapılan bu tür haberlerin de amacı budur. Gazete yapmış olduğu bu haberle örgütün emellerinin değişik kitlelere ulaşmasına yardım etmiş, örgütün elini güçlendirme adına örgüte yardım etmiştir. Yine 15 Temmuz darbe girişimden hemen sonra Sözcü gazetesi aynı şekilde örgütün algı faaliyetlerine sahip çıkarak, algı faaliyetlerinin toplumun farklı kesimlerine yayılmasını çabalamıştır" denildi. Kararda, "Özellikle örgütün meşru hükümeti devirmek için girişmiş olduğu 17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT tırlarının durdurulması ve en son olarak da 15 Temmuz darbe girişimi dönemlerinde örgüte adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini üstlendiği, bu konuda yüzlerce algı içeren haberler kamuoyuna sistematik ve süreklilik içerecek şekilde duyurulduğu, bunların gazetecilik faaliyeti kapsamında olamayacağı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Fatih Ulaş