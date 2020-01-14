Ünlü oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti

'Aşk-ı Memnu' isimli efsane dizinin 'Hilmi Bey'i Recep Aktuğ 65 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu uzun zamandır KOAH tedavisi görüyordu.

Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini canlandırarak hafızalara kazınan Recep Aktuğ hayatını kaybetti. Aktuğ, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış, usta oyuncuya KOAH teşhisi konulmuştu.

Recep Aktuğ'un sosyal medya hesabından "Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun...." mesajı yayımlandı.

RECEP AKTUĞ KİMDİR?

13 Mayıs 1954'de İzmir'in Çeşme İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1973 yılında liseye devam etti sırada Anadolu pop tarzında müzik yaptığı "Gelenek" adlı bir müzik grubu kurdu.

1974 yılında İstanbul Üniversitesi Şişli Siyasal Bilgiler Yüksek Okulunda okurken "Grup Stüdyo" adlı müzik grubuna katıldı. Siyasal Bilgiler Bölümünün ardından, TM Devlet Konservatuarına kaydoldu. Eğitimi boyunca pazarlamacılık, grafikerlik gibi işlerde ve Hafta Sonu Gazetesi'nde muhabir olarak çalıştı. Birkaç arkadaşıyla birlikte, Sezen Aksu'nun ilk sanatçısı olduğu "Arı Yapım" adlı şirketi kurdu.

1976 yılında Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu ''Kısa Dalga''yı kurdu. 1978 yılında iki besteyle katıldığı Antalya Altın Portakal Şarkı Yarışmasında ikincilik ve yedincilik elde etti. 1979 yılında Cantekin ile Eurovision'a katıldı ardından 1981 yılında, ''Giden Gençliğe'' ve ''Canım'' adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliği piyasaya sürdü.

Askerlik görevinin akabinde, Bebek Belediye Gazinosu'nda çıkmaya başladı.1983 yılında Etap Marmara Oteli, Merhaba Bar'ında çalıştı. Aynı yıl Eurovision'da, Çetin Alp ile Almanya'da Türkiye'yi temsil etti. Ayrıca, Esen Müzik etiketiyle çıkan ''Alışma Bana'' ve ''Siyah Gül'' adlı iki müzik albümü bulunuyor. "Kurtlar Vadisi" ve "Aşk-ı Memnu" dizileriyle adını duyurdu.

1985 yılında Zeynep Aktuğ adında bir kızı oldu.

Recep Aktuğ; 1984 yılında Devlet Tiyatrosunda Faik Ertener'in çocuk oyunlarında besteci ve müzisyen olarak çalıştı. 1985 yılında Feza Tok ile Eurovision çalışması, 1986 yılında Cafe Opera'da iki sezon üst üste müzik yaptı. 1989'da Büyük Ada Değirmen'de çalıştı ve bu arada ilk kaset çalışmasına başladı.1992 yılında Kuruçeşme ve Bebek'te işletmecilik yaptı. Uzun yıllar bar ve çeşitli otellerde çalıştı. 2009 yazında "Alışma Bana" isimli albümünü çıkardı ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, 2010'da albümündeki her şarkıya klip çekti, DVD versiyonunu hazırladı ve dinleyicilerinin sundu.