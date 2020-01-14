Ali Tezel'i eski eşi ihbar etmiş
|14 Ocak 2020 08:42
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Ali Tezel dün sabah saatlerinde Cihangir'deki evinden gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Tezel'in, 2010 yılında boşandığı 23 yıllık eşi Meryem Kumanova'nın şikayetiyle gözaltına alındığı belirtildi. Tezel'e Bank Asya ve firari FETÖ yöneticisi Hidayet Karaca'yla ilgili sorular yöneltildi. Karaca'yla emeklilik için kalan süresini hesaplamak için görüştüğünü söyleyen Ali Tezel, Bank Asya'ya da bir günlüğüne para yatırdığını belirtti. Ali Tezel 6 saat sonra serbest bırakıldı.
UYURKEN YATAKTAN ALDILAR
Ali Tezel şunları söyledi: "Eski eşim boşanmayı içine sığdıramamışki, bu sebeple beni FETÖ'cülükle suçlayan bir dilekçe vermiş. Sabah uyurken yataktan aldılar. Nazik davrandılar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum polislere. Eşim iftira yaptı, hukuki sürecin ardından, eşim hakkında da suç duyurunda bulunmayı düşüneceğim."
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