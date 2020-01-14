FETÖ federasyon gibi yapılanmış

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, şüpheli, tanık, müşteki ve mağdurların ifadeleri doğrultusunda ilk kez "FETÖ'nün Coğrafi Bölge ile Yönetim Finans Yapılanması"nın şemasını oluşturdu. Şemaya göre yönetim ve finans yapılanmasının en tepesinde, Türkiye imamı bulunuyor.

Federasyon yapılanmasına gittiği görülen örügütün 2008-2016 yılları arasında "Coğrafi Bölge Yapılanması" adı altında Türkiye'yi 5 eyalete böldüğü de ortaya çıktı. Buna göre örgütün İstanbul bölgesinde 14, Ankara'da 19, İzmir'de 13, Gaziantep'te 20, Erzurum yapılanmasına da 15 il bağladığı görülüyor.

Bin 94 gizli kelime

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ/PDY mensuplarının kullandığı şifreli dili, şüpheli, tanık/müşteki-mağdur veya bilgisi alınan kişilerin ifadelerinden çözerek "FETÖ/PDY Sözlüğü" yayımladı. Üç bölümden oluşan sözlüğün birinci kısmında örgütün gizli anlamlar yüklediği bin 94 kelimeye yer verildi. İkinci bölümde ise örgütün "Kevser" adını verdiği kitapta, mensuplarından ezberlemeleri istenen kelimelerin listesi ve Türkçe anlamları bulunuyor. Üçüncü bölümde de örgüt yapılanmalarını ve hiyerarşik kademelerini gösteren örgüt şemaları yer alıyor.

Milliyet'te Rıdvan Tezel'in haberine göre İfadeler doğrultusunda oluşturulan ve örgütün yönetim ile finans alanında nasıl yapılandığını gösteren şemaya göre, en tepede örgütün Türkiye imamı bulunuyor.

Türkiye imamına bağlı olarak da örgütün eğitim danışmanı, STK imamı, üniversite imamı, okullar imamı, ünite imamı ve coğrafi bölge imamı gibi yapıların olduğu görülüyor. Eğitim danışmanının altında bölge eğitim danışmanı ve ona bağlı olarak da il eğitim ve ilçelerden sorumlu imamlar, STK İmamına bağlı olarak coğrafi bölge STK imamı, il STK imamı gibi yapılanma modelini benimsediği kaydedildi.

Farklı yapılanma modeli

Eğitim alanında yapılanmanın en üstünde Türkiye okullar imamı, ona bağlı olarak da coğrafi bölge okullar, il dersane, okul, kolej yurt imamı bulunuyor.

Örgütün Türkiye ünite imamlığının ise farklı bir yapılanma modeli benimsediği görüldü. Türkiye ünite imamının altında coğrafi bölge ünite imamı ve coğrafi bölge ablası gibi yapılanmaya gittiği şüpheli ve mağdur ifadeleriyle ortaya çıkarıldı. Coğrafi bölgenin altında il ünite imamı ve il ablası olduğu, bunlara bağlı olarak sağlık, diyanet, mühendis, KİT, belediye gibi farklı kurum yapılanmasının olduğu öğrenildi.

Tayinlerin sırrı

FETÖ'nün devlet memurlarının tayinlerini kısa sürede istedikleri yere yaptırmasının sırrı da çalışmayla çözüldü. Şemaya göre tayin heyetinin başındaki imamın direkt Türkiye imamı ile irtibatlı olduğu saptandı. Böylece tayin heyetine iletilen taleplerin kısa sürede yerine getirildiği öne sürüldü. FETÖ'nün darbe girişimi öncesi etkili olduğu alanlardan bürokrasi ve personel imamının da Türkiye imamı ile doğrudan temas kurduğu şemayla ortaya kondu. Örgütün medya bölümünün de bu yapılanma içinde yer aldığı kaydedildi. Örgütün elemanları arasında evlilik ve tanışma faaliyetini yürüten izdivaç imamının da yapılanmanın tepesindeki Türkiye imamı ile irtibatlı olduğu belirtildi.