1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÇiftlikBank mağdurları harekete geçti, Tosuncuk bulundu

ÇiftlikBank mağdurları harekete geçti... Dedektif açıkladı: 'Tosuncuk' Brezilya'da
 14 Ocak 2020 08:48
Yazdır
ÇiftlikBank mağdurları harekete geçti, Tosuncuk bulundu

ÇiftlikBank mağdurları 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın izini bulmak için dedektif tuttu. Dedektif Mehmet Uzuner, "Brezilya'da olduğunu biliyoruz" dedi.
Yüksek kar payı vaadiyle 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla kayıplara karışan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, son olarak Uruguay'da lüks bir otomobilin içinde görüntülendi. 'Tosuncuk' hakkındaki son iddia ise Ukrayna'da intihar ettiği oldu. Söylentilerin ardından ÇiftlikBank mağdurları 'Tosuncuk'u bulması için bir dedektifle anlaştı.

Milliyet'ten İdris Emen'in haberine göre Dedektif Mehmet Uzuner çalışmalarını şöyle anlattı: "Yaklaşık bir ay önce çalışma başlattık. 2003 yılından beri özel dedektifim. Uluslararası Özel Dedektif Birliği'ne üyeyim. Birliğe üye Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yapıyorum. Mehmet Aydın'ın intihar ettiği veya Ukrayna'da olduğu doğru değil. Aydın'ın Brezilya'da olduğunu biliyoruz. Aydın Brezilya, Paraguay ve Uruguay üçgeninde rahat bir şekilde hareket ediyor.

Aydın'ın ev adresi, kullandığı arabalar, gittiği mekanları fotoğraflayıp görüntüleri avukatlara ileteceğiz. Onlar da bu bilgilerle adli mercilere başvuracaklar."

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anaokulundaki kaza engelli bıraktı!
14 Ocak 2020 09:18		 Ali Tezel'i eski eşi ihbar etmiş
14 Ocak 2020 08:42
Gülistan Doku'ya ne oldu?
14 Ocak 2020 08:32		 Adana'da sahte savcı ve polis operasyonu
14 Ocak 2020 08:05
Eşiyle boşanma aşamasında olan koca intihar etti
14 Ocak 2020 08:00		 Niğde'de yangın faciası: 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
14 Ocak 2020 05:02
10 tane ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı
13 Ocak 2020 21:02		 Hesap kavgasında müşterisini öldüren restoran sahibi tutuklandı
13 Ocak 2020 18:35
Kendisini İçişleri Bakanlığında müdür olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
13 Ocak 2020 17:54		 Nefes borusuna kaçan yemek öldürdü
13 Ocak 2020 17:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
Köylere de bekçi geliyor
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
FETÖ'nün siyasi ayağı belli oldu: CHP
Ünlü oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti
Cep telefonu taksitleri 3 aya düştü
108'i görevde 176 askere gözaltı
Ali Tezel'i eski eşi ihbar etmiş
Soylu ile Kadir İnanır arasında tiyatro polemiği
Doğalgaz faturası 750 TL'yi gördü!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kredi kartı taksit sayısı 3 aya düşürüldü 1
q bitz 1
haydi çocuklar camiye 1
reçel 4
namık kemal 2
iğneden korkma 1
çocuklarının yanında sigara içen ebeveynler 2
sözlükte eski konuları bulup çıkarmak 6
Mevlana 1
mercedes 1
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam