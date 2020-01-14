ÇiftlikBank mağdurları harekete geçti, Tosuncuk bulundu
|14 Ocak 2020 08:48
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ÇiftlikBank mağdurları 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın izini bulmak için
dedektif tuttu. Dedektif Mehmet Uzuner, "Brezilya'da olduğunu biliyoruz" dedi.
Yüksek kar payı vaadiyle 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla kayıplara karışan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, son olarak Uruguay'da lüks bir otomobilin içinde görüntülendi. 'Tosuncuk' hakkındaki son iddia ise Ukrayna'da intihar ettiği oldu. Söylentilerin ardından ÇiftlikBank mağdurları 'Tosuncuk'u bulması için bir dedektifle anlaştı.
Milliyet'ten İdris Emen'in haberine göre Dedektif Mehmet Uzuner çalışmalarını şöyle anlattı: "Yaklaşık bir ay önce çalışma başlattık. 2003 yılından beri özel dedektifim. Uluslararası Özel Dedektif Birliği'ne üyeyim. Birliğe üye Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yapıyorum. Mehmet Aydın'ın intihar ettiği veya Ukrayna'da olduğu doğru değil. Aydın'ın Brezilya'da olduğunu biliyoruz. Aydın Brezilya, Paraguay ve Uruguay üçgeninde rahat bir şekilde hareket ediyor.
Aydın'ın ev adresi, kullandığı arabalar, gittiği mekanları fotoğraflayıp görüntüleri avukatlara ileteceğiz. Onlar da bu bilgilerle adli mercilere başvuracaklar."
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