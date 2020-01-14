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Soylu ile Kadir İnanır arasında tiyatro polemiği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununa çözüm sürecinin 'Akil İnsan'ı sanatçı Kadir İnanır'ın da gitmesini sert bir dille eleştirdi. Soylu, "Eksik yapmışsınız Kadir efendi, o tiyatroya gidenler... O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün fotoğrafını da assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğrafını assaydınız" dedi. Kadir İnanır ise "Tek derdimiz barış olsun" yanıtını verdi
 14 Ocak 2020 09:06
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Soylu ile Kadir İnanır arasında tiyatro polemiği

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu önceki gece Kastamonu'da katıldığı bir programda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da izlediği tiyatro oyunu için şunları söyledi:

"İstanbul'da birileri bir tiyatroya gitmişler. Tiyatroya gitmek kabahat değil. Herkes hepimiz daha fazla tiyatroya gitmeli, çocuklarımızı tiyatroya göndermeliyiz. Bu güzel bir şey. Gittikleri tiyatro bu ülkenin insanını acıtan, o günleri hatırladığımızda biraz önce anlattığım tablolara bizim ulaşmamızı isteyenlerin oluşturduğu yazdıkları ve hep beraber karşısına geçip seyrettikleri bir tiyatro. Kobani olaylarını hatırlıyorsunuz değil mi? Her yeri yaktılar ve yıktılar. 39 kişiyi katlettiler bu ülkede. Talimatını kim verdi? PKK. Türkiye'ye talimatı kim taşıdı?

O günkü HDP Eşbaşkanı Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri. Selahattin Demirtaş tiyatro yazıyor, birileri de karşısına geçmiş o tiyatroyu seyredip alkışlıyorlar. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi, o tiyatroya gidenler... O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün fotoğrafını da assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğrafını assaydınız. Elinizdeki kanları tiyatro oyunlarıyla temizleyemezsiniz, bu milleti aldatamazsınız, bu milleti aldatamayacaksınız, bu milleti bölemeyeceksiniz. Bu millet tezgahınızı da oyunlarınızı da anladı. Yurtdışından kulaklarınıza üflenen birtakım telkinlerle Türkiye'nin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye eski Türkiye değildir."


Soylu'dan Demirtaş'ın tiyatro oyununa giden Dilek İmamoğlu'na tepki
Memurlar.Net
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