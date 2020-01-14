Anaokulundaki kaza engelli bıraktı!

İstanbul'un göbeğinde skandal bir olay yaşandı. Şu anda 10 yaşında olan B.B., 2013 yılında İstanbul Fatih'te bulunan 'Kevser Yuva' isimli anaokuluna gidiyordu. 17 Temmuz günü Küçük B. iddiaya göre, odada oyun oynadığı sırada minderden düştü. Küçük B., akşam saatlerinde evine geri geldiğinde anne Dilan, oğlunun düzgün şekilde hareket edemediğini gördü. Oğlunun vücudunun çeşitli yerlerinde şişlikler ve morluklar olduğunu fark eden anne, küçük B.'nin olayı anlatması ardından şoke oldu.

OKUL YÖNETİMİ KAZADA KUSURLU BULUNDU

Annesi tarafından hastaneye götürülen küçük B.'nin vücudunda birden fazla kırık olduğunu tespit edip, yapılan ameliyatlar sonrası küçük B.'nin boynundan aşağısını tamamen alçıya aldı. Üç buçuk ay vücudu alçılı bir şekilde yaşamak zorunda olan küçük B.'nin annesi, okul yetkilisi M.A.'dan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, öğretmenlerin ve ya okul yetkililerinin söz konusu olayda ihmali olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Yapılan yargılama devam ederken, aile okul yönetimine bir de maddi ve manevi tazminat davası açtı. İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, geçtiğimiz yıllarda karara bağlandı. Mahkeme hakimi, küçük B.'nin yaralanmasında ihmali davranış sergileyen okul yönetimi yetkilisini taksirle yaralama suçundan 5 ay hapse mahkum etti.

AYAK KEMİĞİ 3 CM KISA

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Küçük B.'nin ayağında 3 cm bir kısalık oluştuğu ve konuşmasında aksaklık bulunduğu rapor edildi. Mahkeme, geçtiğimiz günlerde anne Dilan B.'nin ve oğlunun yaşadığı mağduriyeti göz önünde bulundurarak okul yetkililerinin aileye 45 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

ANNE VE AVUKAT SABAHA KONUŞTU

10 yaşındaki Küçük B.,'nin avukatı Tanju Demir Demircan SABAH'a konuştu: "Hukuki açıdan mahkeme tarafından verilen kararla, davadaki haklılığımız kanıtlanmış oldu. Ortada var olan maddi ve manevi bir zarar mevcuttur. Bu zararların bir mahkeme kararıyla hukuken ortaya konmuş olması, adil sonucun gerçekleşmiş olması demektir.' Anne Dilara ise, 'Oğlum yaşanan olay nedeniyle hem kekeme kaldı hem de engelli. O dönemde 6 ay yatağa mahküm yaşadı. Kreş yetkilileri ise o dönemde yanımda değildi. Bir de olayın üstünü örtmeye çalıştılar. Oğlumun öğretmeni kreşte hiç çalışmamış gibi görünüyordu. Ben oğlumun tedavisi için yıllardır maddi ve manevi olarak büyük kayıplar yaşadım. Yaşanan mağduriyetler ortadadır. Oğlum büyüdükçe vücudundaki hasar daha net belli olacaktır. Bu tazminat ya da verilen ceza için kelimeler yetersiz kalır."

Dilek Yaman