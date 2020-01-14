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Ulaştırma Bakanlığı'ndan İBB'ye metro ve yol tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İkitelli Şehir Hastanesi'nin metrosunun ve kara yollarının yapımını durdurduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın Müşaviri Turan Özyanık, İstanbulluların kaliteli sağlık hizmeti almasının engellendiğini belirtti.
 14 Ocak 2020 09:25
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Ulaştırma Bakanlığı'ndan İBB'ye metro ve yol tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), günlük 100 bin kişi hareketinin beklendiği, dünyanın en gelişmiş teknolojileri ile hizmet verecek İkitelli Şehir Hastanesi'nin metrosunun ve kara yollarının yapımını durdurduğu iddia edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın Müşaviri Turan Özyanık, İBB tarafından durdurulan metro ve kara yolu inşaatlarına ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

İBB tarafından, günlük 100 bin kişi hareketinin beklendiği dünyanın en gelişmiş teknolojileri ile hizmet verecek İkitelli Şehir Hastanesi'nin metrosunun ve kara yollarının yapımının durdurulduğunu belirten Özyanık, "Bu nedenle İstanbulluların kaliteli sağlık hizmeti alması engelleniyor." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Metrokent-Kayaşehir Metro hattında 4 istasyonda imalatlara başlanırken, çalışmaları etkileyen yolların trafiğe kapatıldığına dikkati çeken Özyanık, "Mevcut imalatlar yerel seçimler öncesinde yapıldı. Yerel seçimlerden sonra ihalesi, ödeneği ve müteahhidi olan çalışmalar durdurulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Kent Metro İstasyonu'nun hastane içerisinde bulunduğunu ve hastanenin açılabilmesi için metro inşaatının bitirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Özyanık, şunları kaydetti:

"Bizim motivasyonumuz millete hizmet etme ve dev projeleri ülkemize kazandırma aşkından geliyor ama asıl merak konusu, sizin İstanbul'a hizmet etme motivasyonunuzun ne zaman ortaya çıkacağıdır."
Anadolu Ajansı
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