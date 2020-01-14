Kriz vurdu, vatandaş sokak sütüne yöneldi

Ekonomik kriz, hemen her sektörde varlığını hissettirirken gıda da ağır darbe aldı. Marketlerde bir litre kutu süt 6 liraya dayandı. Vatandaş ise çareyi litresi üç lira ile 5 lira arasında satılan sokak sütünde buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticari süt işletmelerince Kasım 2019'da 727 bin 917 ton inek sütü toplandı. Kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 2.1, ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 azaldı. 2019 Ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 8 azalarak 1 milyon 398 bin 821 ton olarak gerçekleşti.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, Artan hayvancılık maliyetleri nedeniyle süt fiyatları zamlanınca, vatandaş da daha ucuz olan sokak sütüne yöneldi. Bir litre kutu sütün fiyatı 6, günlük sütlerin litresi de 7 liraya dayandı, ancak sokak sütünün litresi 3 TL ile 5 TL arasında satılıyor.

SÜT FİYATLARINA YÜZDE 53 ZAM GELDİ

TÜİK'e göre, 2019 Ocak'a 4 liradan başlayan süt fiyatları 2019 Aralık'ta 5 liraya çıktı. Ancak yıl genelinde çeşitli marketlerde, belli dönem aralıkları içinde yaptığımız fiyat karşılaştırmalarına göre, 2019 Ocak'ta bir litre kutu süt 3.75 TL iken yıl sonuna kadar 5.75 TL'ye çıktı. Yani Türkiye İstatistik Kurumu, son bir yılda süt fiyatlarında yalnızca yüzde 25 artış olduğunu belirtirken perakende fiyatlarında gözlediğimiz zam yüzde 53'ü aştı.

Öte yandan yine TÜİK verilerine göre 2019 ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kaymak üretimi yüzde 23.6, tereyağı üretimi yüzde 13.9, yağsız süttozu yüzde 8 artarken ayran üretimi yüzde 2.1, inek peyniri yüzde 6.4 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 14.6, tam yağlı süt tozuyüzde 15.3 azaldı.