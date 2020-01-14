Tamir fiyatları artınca aracını kendi tamir etmeye başladı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde aracı birçok kez arıza yapan ve sanayiye götürdüğünde çıkartılan fiyat listesine kızan vatandaş otomobilini, evinin önüne kurduğu tezgahta tamir etmeye başladı.

Kaynarca ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Ahmet Koç isimli vatandaş arıza yapan aracını sanayiye götürdü. Aracın tamir işlemlerine yaklaşık değeri kadar fiyat veren ustalara kızan Koç, evinin önüne kurduğu tezgahta kendi aracını tamir etmeye başladı.

Sanayiye götürdüğünde verilen fazla fiyata tepki olarak kendi aracını tamir etmeye başladığını aktaran Ahmet Koç, "Bu olayı yapmamın tek nedeni sağ olsun bizim ustalarımız. Bir aracı sanayiye götürdüğünüz zaman yüksek meblağlara iş yapmaya çalışıyorlar, 2 saatlik iş için yüksek rakamlar istiyorlar. Bende bu yüzden böyle bir şey düşündüm, aracın motorunu kendim rektefe yaptım ve üzerine koyabilmek için bu teşkilatı kurdum" dedi.

Otomobilin fiyatına yaklaşan tamir parası istendiğini ifade eden Koç, "Aracım yağ yakıyordu sürekli, vatandaşlarda araçtan çıkan yoğun dumandan rahatsız oluyordu. Mecburen yaşadığım durum karşısında ustaya gittim, yağ yakıyor diye 3 bin 500 TL para istedi. Bizde demokraside çare tükenmez diyerek kendi kendimize böyle bir şey düşündük. Motoru indirerek rektefe yaptım, aracımın üzerine koydum nasipse çalıştıracağım. Ve ustalara da eğer çalışırsa bunu göstereceğim. Ben kendim inşaat ustasıyım zaten ayrıca makine operatörüyüm, herhangi bir tamir dükkanında çalışmadım. Sadece kendi aracım olduğu için söktüm, taktım ve yaptım. Bu aracın fiyatı satmaya kalksan 5 bin TL, bu araç sanayiye gittiği zaman bin TL'den düşük masrafı çıkmıyor. Arabanın fiyatı 5 bin TL, 3 bin 500 TL ise motor tamirine para istiyorlar" diye konuştu.