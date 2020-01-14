1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
 14 Ocak 2020 09:36
Yazdır
Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar ve fırtına nedeniyle merkez ile bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Beyaza bürünen ilçede, belediye ekipleri, yol ile kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Soğuk hava nedeniyle araç ve evlerin camları buz tuttu, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Lisesi Müdürü: Lise 8 yıla çıkmalı!
14 Ocak 2020 08:38		 THY geleceğin pilotlarını yetiştiriyor
12 Ocak 2020 16:26
PISA'da bu öğretmenler fark oluşturuyor
11 Ocak 2020 16:08		 Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli
09 Ocak 2020 20:46
3 ilde okullar tatil edildi
08 Ocak 2020 22:31		 Milli Savunma Üniversitesine başvurular başladı
07 Ocak 2020 21:22
14 ilimizde hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi
06 Ocak 2020 08:45		 Sivas ve Adıyaman'da eğitime kar engeli
05 Ocak 2020 19:53
Türk üniversitelerinin hedefi 350 bin yabancı öğrenci
05 Ocak 2020 16:57		 İş dünyası isteyecek, Uludağ Üniversitesi eğitecek
05 Ocak 2020 15:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
Köylere de bekçi geliyor
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
FETÖ'nün siyasi ayağı belli oldu: CHP
Ünlü oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti
Cep telefonu taksitleri 3 aya düştü
108'i görevde 176 askere gözaltı
Ali Tezel'i eski eşi ihbar etmiş
Soylu ile Kadir İnanır arasında tiyatro polemiği
5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
recordar 1
fetö bittikten sonra kim kaç kere şampiyon oldu 1
koezim q10 1
galatasaray'ın sadece 10.000 euro menajerlik ödemesi yapması 2
sözlükte eski konuları bulup çıkarmak 6
namık kemal 2
los pollos hermanos 2
aslan 1
visal 1
Evdeki tatlıyı bitirmeden içi rahat etmeyenler 2
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam