Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

2 ÜNİVERSİTE İSTİSNA KARARINI BEKLEMEDEN İLANA ÇIKTI Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı için atama sayısı ve bu sayıya tabi olmayan atamalarla ilgili kararı henüz yayımlanmadan iki üniversite öğretim üyesi alım ilanına çıktı!