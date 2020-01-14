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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 14 Ocak 2020 09:37
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,8750 5,8760
Avro 6,5470 6,5480
Sterlin 7,6140 7,6520
ANKARA
ABD Doları 5,8400 5,9000
Avro 6,5000 6,5700
Sterlin 7,5590 7,7060
Anadolu Ajansı
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