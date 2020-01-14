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5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partililere sesleneceği bugünkü grup toplantısında farklı partilerden 5 belediye başkanına rozet takılacağı iddia edildi. Gözler bir anda bugünkü toplantıya çevrildi
 14 Ocak 2020 09:42
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5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın geçtiğimiz günlerde farklı partilerden 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek açıklamalarının ardından bugün yapılacak olan grup toplantısında 5'inin parti rozeti takacağı öne sürüldü.

2 bağımsız 1 CHP'li 1 İYİ Parti'li 1'i Saadet Parti'li olması bekleniyor

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, 2'si bağımsız, 1'i CHP'li, 1'i İyi Partili, 1'i Saadet Partili 5 belediye başkanına bugün törenle AK Parti rozetinin takılması beklenirken, geçiş yapacak belediye başkanı sayısının 100'e ulaşacağı ileri sürülüyor.

Geçişler peyderpey sürecek

AK Parti yöneticileri, geçişlerin peyderpey süreceğini, grup toplantıları başta olmak üzere il başkanları ve il toplantılarında da törenler düzenebileceğini belirtiyor.

AK Parti'ye geçecek muhalif belediye başkanı sayısının ise 100'e ulaşacağı ileri sürülüyor. Belediye başkanlarının partiye katıldıkça belediye meclis üyelerinden de katılımların olacağı dile getiriliyor.

'Katılımlar daha çok İYİ parti ve CHP'den olacak'

Katılımların daha çok İYİ Parti ve CHP'den olacağını belirten AK Parti yöneticileri, MHP ile bu konuda centilmenlik anlaşmasının olduğu, MHP'li başkanların isteseler bile partiye alınmayacağı belirtiliyor.
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