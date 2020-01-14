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Çinli cep telefonları geliyor

Türkiye pazarına giren Çinli cep telefonu markası sayısı artıyor. Ünlü marka 'realme' de ülkemize giriş yapıyor.
 14 Ocak 2020 09:45
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Çinli cep telefonları geliyor

Yeni yılın ilk ayında raflarda yerini alacak realme ürünleri teknoloji savaşlarının yönünü değiştirmeyi hedefliyor. Yüksek kaliteli teknolojik ürünleri, uygun fiyatlarla genç tüketicilerle buluşturan marka 1 yıl gibi bir sürede Hindistan pazarında 4'üncü oldu. Dünya sıralamasında ise, 2018 üçüncü çeyreğinde 47'nci olan realme, 1 yıl sonra yüzde 500'lük bir büyüme kaydederek 2019'un üçüncü çeyreğine 7'nci sıraya geldi.

Bir yıl boyunca 6 farklı ürün piyasaya süren realme, Türkiye'ye 3 ürün ile giriş yapmaya hazırlanıyor. İlk olarak yalnızca akıllı telefon ürünleri ile raflarda yerini alacak marka, önümüzdeki dönemde aksesuarlar ve diğer akıllı cihazlarını da Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.
Memurlar.Net
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