Çinli cep telefonları geliyor

Yeni yılın ilk ayında raflarda yerini alacak realme ürünleri teknoloji savaşlarının yönünü değiştirmeyi hedefliyor. Yüksek kaliteli teknolojik ürünleri, uygun fiyatlarla genç tüketicilerle buluşturan marka 1 yıl gibi bir sürede Hindistan pazarında 4'üncü oldu. Dünya sıralamasında ise, 2018 üçüncü çeyreğinde 47'nci olan realme, 1 yıl sonra yüzde 500'lük bir büyüme kaydederek 2019'un üçüncü çeyreğine 7'nci sıraya geldi.

Bir yıl boyunca 6 farklı ürün piyasaya süren realme, Türkiye'ye 3 ürün ile giriş yapmaya hazırlanıyor. İlk olarak yalnızca akıllı telefon ürünleri ile raflarda yerini alacak marka, önümüzdeki dönemde aksesuarlar ve diğer akıllı cihazlarını da Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.