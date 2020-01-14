Borsa güne yükselişle başladı
|14 Ocak 2020 10:04
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 artışla 120.392,65 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 143,63 puan ve yüzde 0,12 değer kazancıyla 120.392,65 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile orman, kağıt, basım oldu.
Dün beklentilere yakın gelen kasım ayı cari işlemler açığı verisi sonrası 121.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,34 artışla 120.249,03 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'nin enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 121.532 puanın direnç, 119.400 ve 117.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artmasını bekliyor. Kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.
Ekimde geçen yılın aynı dönemine göre arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 2,8, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 3,8 artmıştı. Öte yandan, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalmıştı.
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